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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Чикаго Файр
Монреаль - Чикаго Файр: обзор матча 17 сентября 2023
Монреаль
17.09.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 41 тур
0 : 0
Завершен
Чикаго Файр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Чикаго Файр
Желтая карточка
Г. Корбо
90'
+3
90'
Замена
Г. Куциас
️️️️
Б. Гутьеррес
Желтая карточка
Р. Киото
86'
85'
Замена
J. Torres
️️️️
Ф. Герберс
80'
Желтая карточка
Ф. Герберс
76'
Желтая карточка
У. Думбия
Замена
Б. Дюк
️️️️
Z. Brault Guillard
76'
Замена
Р. Киото
️️️️
К. Опоку
76'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
J. Vilsaint
58'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Л. Лаппалайнен
58'
57'
Замена
Д. Шакири
️️️️
М. Хайле-Селасси
20'
Желтая карточка
М. Пинеда
Желтая карточка
М. Шоньер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
6
Самуэль Пьетт
ОП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
24
Натан-Дилан Салиба
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
99
Jules-Anthony Vilsaint
ЦФ
40
Jonathan Sirois
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Чикаго Файр
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
19
Алонсо Акевес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
7
Брайс Дюк
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
24
Джонатан Дин
ЦП
10
Jairo Torres
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
18
Spencer Richey
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
3-1-4-3
6
Кэмпбелл
2
Ватерман
95
Корбо
6
Пьетт
2
26
Лаппалайнен
66
Шоньер
24
Салиба
90
Опоку
40
99
4-2-3-2
2
Суке
5
Чикош
19
Акевес
22
Пинеда
20
Думбия
30
Хименес
21
Герберс
11
Гутьеррес
7
Хайле-Селасси
85
Камара
1
Брейди
2
7
Дюк
7
Дюк
2
90
Опоку
9
Киото
9
Киото
90
Опоку
26
Лаппалайнен
7
Ласситер
7
Ласситер
26
Лаппалайнен
99
9
Оффор
9
Оффор
99
21
Герберс
10
10
21
Герберс
7
Хайле-Селасси
10
Шакири
10
Шакири
7
Хайле-Селасси
11
Гутьеррес
70
Куциас
70
Куциас
11
Гутьеррес
Остались в запасе
Монреаль
Чикаго Файр
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
24
Джонатан Дин
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Fernando Álvarez
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
Остались в запасе
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
24
Джонатан Дин
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Монреаль - Чикаго Файр
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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