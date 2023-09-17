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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Эмполи
Рома - Эмполи: обзор матча 17 сентября 2023
Рома
17.09.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
7 : 0
Завершен
Эмполи
2'
П. Дибала (П)
8'
Р. Саншеш
35'
А. Грасси (АГ)
55'
П. Дибала
80'
Б. Кристанте
82'
Р. Лукаку
86'
Д. Манчини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Эмполи
ГОЛ! 7:0!
Д. Манчини
Пас отдал
Б. Кристанте
86'
84'
Замена
Л. Мариануччи
️️️️
Н. Камбьяги
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Л. Спинаццола
84'
Замена
С. Азмун
️️️️
Р. Лукаку
83'
ГОЛ! 6:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Белотти
82'
ГОЛ! 5:0!
Б. Кристанте
Пас отдал
А. Белотти
80'
Замена
Р. Пагано
️️️️
Л. Паредес
75'
Замена
А. Белотти
️️️️
П. Дибала
64'
60'
Замена
Т. Бальданци
️️️️
М. Кансельери
60'
Замена
Ф. Капуто
️️️️
М. Дестро
58'
Желтая карточка
Ю. Мале
ГОЛ! 4:0!
П. Дибала
Пас отдал
Б. Кристанте
55'
Замена
Э. Бове
️️️️
Р. Саншеш
46'
46'
Замена
А. Исмайли
️️️️
С. Валюкевич
46'
Замена
С. Бастони
️️️️
Я. Фаццини
Желтая карточка
Р. Саншеш
39'
39'
Желтая карточка
М. Кансельери
Желтая карточка
П. Дибала
38'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
А. Грасси
35'
ГОЛ! 2:0!
Р. Саншеш
Пас отдал
Р. Кристенсен
8'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Дибала
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эмполи
99
Этрит Бериша
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Якопо Фаццини
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Эдоардо Бове
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
10
Риккардо Пагано
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Эмполи
13
Lovro Štubljar
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
3-3-2-2
1
Патрисиу
23
Манчини
26
Н'Дика
3
Льоренте
37
Спинаццола
5
Паредес
5
Кристенсен
4
Кристанте
8
Саншеш
21
Дибала
9
Лукаку
4-3-2-1
99
Бериша
18
Берешиньски
5
Луперто
3
Пеццелла
6
Валюкевич
10
Фаццини
33
Грасси
14
Мале
22
Кансельери
28
Камбьяги
21
Дестро
8
Саншеш
8
Бове
8
Бове
8
Саншеш
5
Паредес
10
Пагано
10
Пагано
5
Паредес
37
Спинаццола
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
37
Спинаццола
21
Дибала
11
Белотти
11
Белотти
21
Дибала
9
Лукаку
20
Азмун
20
Азмун
9
Лукаку
6
Валюкевич
44
Исмайли
44
Исмайли
6
Валюкевич
28
Камбьяги
35
Мариануччи
35
Мариануччи
28
Камбьяги
10
Фаццини
10
Бастони
10
Бастони
10
Фаццини
22
Кансельери
8
Бальданци
8
Бальданци
22
Кансельери
21
Дестро
9
Капуто
9
Капуто
21
Дестро
Остались в запасе
Рома
Эмполи
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Lovro Štubljar
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
Остались в запасе
13
Lovro Štubljar
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Рома - Эмполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
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