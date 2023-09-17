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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Лиллестрем
Сарпсборг 08 - Лиллестрем: обзор матча 17 сентября 2023
Сарпсборг 08
17.09.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
3 : 1
Завершен
Лиллестрем
32'
S. Christiansen
40'
S. Christiansen
75'
С. Мартинссон Нгуали
63'
К. Томпсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Лиллестрем
Желтая карточка
К. Хауг
88'
Замена
P. Reinhardsen
️️️️
Р. Лундквист
87'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
Э. Вихне
87'
84'
Замена
F. Elkaer
️️️️
В. Хофф
ГОЛ! 3:1!
С. Мартинссон Нгуали
75'
73'
Желтая карточка
И. Ибрахимай
Замена
К. Опсет
️️️️
Ж. Инге Бергет
70'
Замена
A. Hiim
️️️️
S. Christiansen
70'
63'
ГОЛ! 2:1!
К. Томпсон
Замена
Н. Сандберг
️️️️
Р. Зехнини
58'
46'
Замена
К. Томпсон
️️️️
Э. Гарнас
46'
Замена
M. Lundemo
️️️️
H. Skogvold
ГОЛ! 2:0!
S. Christiansen
Пас отдал
Э. Вихне
40'
ГОЛ! 1:0!
S. Christiansen
32'
26'
Желтая карточка
Э. Гарнас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
1
Кьетил Хауг
ВР
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
8
Sander Christiansen
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
32
Эйрик Вихне
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Лиллестрем
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Сарпсборг 08
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
21
Anders Hiim
ЦЗ
4
Arnau Casas
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
20
Peter Reinhardsen
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Лиллестрем
22
Филип Слердаль
ЦЗ
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
14
Uba Charles
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
11
F. Elkaer
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
2-3-1-4
1
Хауг
4
Утвик
30
Тебо
8
29
Торп
5
Мартинссон Нгуали
10
Лундквист
32
Вихне
98
Зехнини
20
Майгаард
14
Бергет
4-3-4
19
Теннессен
5
Роджерс
4
Гарнас
28
Габриэльсен
29
Ибрахимай
15
Хофф
23
Осен
21
Кристиансен
2
10
Ольсен
23
8
21
21
8
32
Вихне
11
Тибблинг
11
Тибблинг
32
Вихне
10
Лундквист
20
20
10
Лундквист
98
Зехнини
23
Сандберг
23
Сандберг
98
Зехнини
14
Бергет
22
Опсет
22
Опсет
14
Бергет
4
Гарнас
33
Томпсон
33
Томпсон
4
Гарнас
23
8
8
23
15
Хофф
11
11
15
Хофф
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Лиллестрем
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
4
Arnau Casas
ЦЗ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
22
Филип Слердаль
ЦЗ
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
4
Arnau Casas
ЦЗ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Остались в запасе
22
Филип Слердаль
ЦЗ
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
14
Uba Charles
ЦП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Лиллестрем
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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