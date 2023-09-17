Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Брондбю
Орхус - Брондбю: обзор матча 17 сентября 2023
Орхус
17.09.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Брондбю
25'
Д. Васс (П)
40'
О. Омойджуанфо
52'
Н. Валлис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Брондбю
82'
Замена
К. Менса
️️️️
Ш. Клайбер
82'
Замена
О. Швартау
️️️️
Н. Валлис
Замена
М. Сауэр
️️️️
М. Андерсон
75'
65'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Д. Васс
Желтая карточка
М. Андерсон
64'
Замена
Ю. Бек
️️️️
Н. Поульсен
62'
52'
ГОЛ! 0:3!
Н. Валлис
Пас отдал
М. Квистгарден
Желтая карточка
Н. Поульсен
47'
Замена
Т. Бек
️️️️
Ф. Беймо
46'
Замена
Д. Линкс
️️️️
Э. Кал
46'
45'
+3
Желтая карточка
Ф. Алвес
40'
ГОЛ! 0:2!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Й. Радошевич
28'
Желтая карточка
Д. Васс
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Васс
Замена
Й. Хансен
️️️️
М. Дуэлунн
25'
Красная карточка
Б. Пикок-Фаррел
23'
18'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
М. Греве
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Николай Валлис
АП
17
Матиас Греве
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
19
Юлиус Бек
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
11
Джифт Линкс
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Пикок-Фаррел
14
Мельгор
5
Кнустер
5
Тингагер
19
Кал
2
Беймо
23
Андерсон
4
Кнудсен
6
Поульсен
10
Дуэлунн
9
Мортенсен
4-1-2-3
1
Пенц
2
Клайбер
32
Алвес
14
Расмуссен
5
Тшиемб
10
Васс
7
Валлис
17
Греве
24
Дивкович
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
10
Дуэлунн
1
Хансен
1
Хансен
10
Дуэлунн
23
Андерсон
18
Сауэр
18
Сауэр
23
Андерсон
6
Поульсен
19
Бек
19
Бек
6
Поульсен
2
Беймо
31
Бек
31
Бек
2
Беймо
19
Кал
11
Линкс
11
Линкс
19
Кал
2
Клайбер
14
Менса
14
Менса
2
Клайбер
17
Греве
5
Радошевич
5
Радошевич
17
Греве
10
Васс
26
Эвьен
26
Эвьен
10
Васс
7
Валлис
29
Швартау
29
Швартау
7
Валлис
Остались в запасе
Орхус
Брондбю
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Орхус - Брондбю
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Новости команд
Все
Орхус
Брондбю
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Брондбю» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
«Брондбю» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.27 11:58
«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:23
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
2022.08.13 10:19
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
2022.02.11 17:51
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+