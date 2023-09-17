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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Ди Си Юнайтед
Шарлотт - Ди Си Юнайтед: обзор матча 17 сентября 2023
Шарлотт
17.09.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 40 тур
0 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Ди Си Юнайтед
Замена
K. Calderón Vargas
️️️️
К. Свидерски
86'
84'
Замена
Э. Нахар
️️️️
Руан
Замена
К. Йозвяк
️️️️
Б. Бендер
78'
Замена
П. Агьеман
️️️️
Э. Копетти
78'
75'
Желтая карточка
Б. Хайнс-Айк
74'
Замена
T. Ku-DiPietro
️️️️
Г. Пирани
74'
Замена
Н. Роберта
️️️️
Х. Фахардо
70'
Желтая карточка
Руан
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Б. Бронико
65'
Замена
Д. Мерам
️️️️
Б. Дежегере
65'
34'
Желтая карточка
Р. Канус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Эндрю Приветт
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
29
Adilson Malanda
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
6
Расселл Канус
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
31
Эрик Дэвис
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
7
Хосе Фахардо
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Шарлотт
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ПЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦП
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Ди Си Юнайтед
56
Luis Zamudio
ВР
30
Hayden Sargis
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Найджел Роберта
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
3-1-3-3
1
Калина
21
Уронен
13
Бронико
14
Бирн
8
Вествуд
16
Бендер
19
Дежегере
4
Приветт
22
Копетти
29
28
Свидерски
3-3-4
26
13
Руан
2
Пинес
4
Хайнс-Айк
6
Канус
43
Клих
12
Пирани
7
Фахардо
8
31
Дэвис
20
Бентеке
19
Дежегере
22
Мерам
22
Мерам
19
Дежегере
13
Бронико
37
Эрфилд
37
Эрфилд
13
Бронико
28
Свидерски
18
18
28
Свидерски
16
Бендер
72
Йозвяк
72
Йозвяк
16
Бендер
22
Копетти
7
Агьеман
7
Агьеман
22
Копетти
13
Руан
31
Нахар
31
Нахар
13
Руан
12
Пирани
21
21
12
Пирани
7
Фахардо
9
Роберта
9
Роберта
7
Фахардо
Остались в запасе
Шарлотт
Ди Си Юнайтед
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ПЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
56
Luis Zamudio
ВР
30
Hayden Sargis
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ПЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
Остались в запасе
56
Luis Zamudio
ВР
30
Hayden Sargis
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Шарлотт - Ди Си Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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