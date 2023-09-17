Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Шахтер
Минск - Шахтер: обзор матча 17 сентября 2023
Минск
17.09.2023, воскресенье, 16:30
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Шахтер
70'
Желтая карточка
А. Макаренко
63'
Замена
Н. Баранок
️️️️
Н. Николаевич
Замена
С. Дзеньягха
️️️️
Е. Малашевич
63'
42'
Желтая карточка
Э. Плакка Фессу
31'
Желтая карточка
Н. Николаевич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
6
Артур Назаренко
ЦЗ
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
7
Алексей Туманов
ЦП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
13
Никита Николаевич
ЦП
18
Никита Корзун
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Минск
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
20
Евгений Киндрук
ОП
9
Егор Лапун
ЦП
8
Валентин Бондаренко
ЦП
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
19
Владислав Кабышев
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
6
Tikhon Plaksa
ЦФ
4-1-1-2-2
21
Нечаев
6
Назаренко
26
4
Грекович
44
Гурбан
5
Душевский
7
Туманов
81
Печура
7
Малашевич
11
Мартынов
8
Мигдаленок
3-1-3-3
32
Черник
25
Макаренко
28
Янковский
12
Гружевский
8
Капленко
13
Николаевич
18
Корзун
30
Ахмеди
15
Скавыш
23
Ковалевич
77
Плакка Фессу
7
Малашевич
49
Дзеньягха
49
Дзеньягха
7
Малашевич
13
Николаевич
3
Баранок
3
Баранок
13
Николаевич
Остались в запасе
Минск
Шахтер
20
Евгений Киндрук
ОП
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
8
Валентин Бондаренко
ЦП
29
Семен Пенчук
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
35
Игорь Малащицкий
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
19
Владислав Кабышев
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
6
Tikhon Plaksa
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
20
Евгений Киндрук
ОП
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
8
Валентин Бондаренко
ЦП
29
Семен Пенчук
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
19
Владислав Кабышев
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
6
Tikhon Plaksa
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Минск - Шахтер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
Новости команд
Все
Минск
Шахтер
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«МЛ Витебск» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«МЛ Витебск» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
2024.11.10 14:50
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 12:04
«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+