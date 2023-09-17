Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Боруссия М
Дармштадт - Боруссия М: обзор матча 17 сентября 2023
Дармштадт
17.09.2023, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
3 : 3
Завершен
Боруссия М
8'
М. Мелем
10'
М. Маглица
33'
Т. Скарке
56'
Джордан
74'
Ф. Нойхаус
77'
Т. Чванчара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дармштадт - Боруссия М
Замена
A. Seydel
️️️️
Т. Скарке
81'
Замена
К. Ридель
️️️️
М. Мелем
81'
77'
ГОЛ! 3:3!
Т. Чванчара
74'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Нойхаус
Пас отдал
Т. Чванчара
Замена
Т. Ишервуд
️️️️
Т. Кемпе
72'
Замена
Б. Франьич
️️️️
Л. Пфайффер
71'
Желтая карточка
М. Шухен
64'
62'
Замена
Р. Хак
️️️️
Р. Райц
56'
ГОЛ! 3:1!
Джордан
Пас отдал
Р. Райц
50'
Пенальти не реализован!
Т. Чванчара
Красная карточка
М. Маглица
49'
46'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Д. Скалли
46'
Замена
Л. Нец
️️️️
Н. Н'Гуму
46'
Замена
Н. Эльведи
️️️️
М. Фридрих
46'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
А. Плеа
Замена
Ф. Нюрнбергер
️️️️
М. Бадер
41'
ГОЛ! 3:0!
Т. Скарке
Пас отдал
К. Кларер
33'
ГОЛ! 2:0!
М. Маглица
Пас отдал
Т. Кемпе
10'
ГОЛ! 1:0!
М. Мелем
Пас отдал
Ф. Холланд
8'
3'
Желтая карточка
К. Итакура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
32
Фабиан Холланд
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
6
Марвин Мелем
АП
21
Тим Скарке
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
21
Рокко Райц
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Джордан
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Дармштадт
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
4
Бартол Франьич
ОП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
26
Morten Behrens
ЦФ
16
Андреас Мюллер
ЦФ
19
Aaron Seydel
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
21
Ивандро Санчес
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
4-3-2-1
1
Шухен
18
Карич
6
Маглица
26
Бадер
4
Кларер
52
Гясула
32
Холланд
11
Кемпе
6
Мелем
21
Скарке
16
Пфайффер
4-1-1-2-2
1
Николас
29
Скалли
6
Итакура
8
Вебер
5
Фридрих
5
Вайгль
21
Райц
9
Онора
11
Н'Гуму
14
Плеа
9
Джордан
11
Кемпе
4
Ишервуд
4
Ишервуд
11
Кемпе
6
Мелем
5
Ридель
5
Ридель
6
Мелем
16
Пфайффер
4
Франьич
4
Франьич
16
Пфайффер
26
Бадер
15
Нюрнбергер
15
Нюрнбергер
26
Бадер
21
Скарке
19
19
21
Скарке
11
Н'Гуму
25
Нец
25
Нец
11
Н'Гуму
5
Фридрих
30
Эльведи
30
Эльведи
5
Фридрих
14
Плеа
10
Нойхаус
10
Нойхаус
14
Плеа
21
Райц
25
Хак
25
Хак
21
Райц
29
Скалли
70
Чванчара
70
Чванчара
29
Скалли
Остались в запасе
Дармштадт
Боруссия М
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
26
Morten Behrens
ЦФ
16
Андреас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
21
Ивандро Санчес
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
26
Morten Behrens
ЦФ
16
Андреас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
21
Ивандро Санчес
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Дармштадт - Боруссия М
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Новости команд
Все
Дармштадт
Боруссия М
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+