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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Енисей
Торпедо - Енисей: обзор матча 17 сентября 2023
Торпедо
17.09.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
73'
Ю. Журавлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Енисей
87'
Замена
Я. Крашевский
️️️️
Н. Марков
Замена
В. Москвичев
️️️️
Й. Рейна
87'
82'
Замена
А. Окладников
️️️️
Н. Глушков
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
Д. Полоз
74'
Замена
М. Чурич
️️️️
И. Енин
74'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Журавлев
73'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
И. Лебеденко
73'
62'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
А. Ломакин
62'
Замена
А. Орлов
️️️️
Е. Иванов
47'
Желтая карточка
А. Канаплин
Желтая карточка
С. Бородин
35'
19'
Желтая карточка
О. Ланин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
55
Валерий Громыко
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
21
Никита Раздорских
ЦП
22
Анатолий Немченко
ЦП
77
Антон Орлов
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
4-1-3-2
23
Бабурин
44
Калугин
4
Бородин
44
Журавлев
77
Юзепчук
35
Енин
7
Полоз
55
Громыко
2
Манелов
10
Рейна
10
Лебеденко
4-1-2-1-2
38
Ставер
13
Марков
33
Феррейра
2
Хозин
13
Бардыбахин
64
Ланин
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
8
Канаплин
9
Савельев
35
Енин
97
Чурич
97
Чурич
35
Енин
10
Рейна
5
Москвичев
5
Москвичев
10
Рейна
10
Лебеденко
8
Шамкин
8
Шамкин
10
Лебеденко
7
Полоз
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
7
Полоз
13
Марков
5
Крашевский
5
Крашевский
13
Марков
90
Ломакин
21
Раздорских
21
Раздорских
90
Ломакин
8
Иванов
77
Орлов
77
Орлов
8
Иванов
19
Глушков
75
Окладников
75
Окладников
19
Глушков
Остались в запасе
Торпедо
Енисей
17
Игорь Горбунов
ЛВ
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Пеп Клотет
42
Даниил Ярусов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
Главный тренер
Пеп Клотет
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Статистика матча Торпедо - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
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