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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Радомяк
Ягеллония - Радомяк: обзор матча 17 сентября 2023
Ягеллония
17.09.2023, воскресенье, 13:30
Польша. Экстракласа, 8 тур
3 : 2
Завершен
Радомяк
27'
Х. Имас
45+8'
J. Naranjo
46'
А. Пулулу
3'
P. Henrique
12'
P. Henrique
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Радомяк
Замена
W. Łaski
️️️️
Х. Имас
90'
+3
Желтая карточка
T. Kupisz
84'
Замена
T. Kupisz
️️️️
J. Naranjo
82'
Замена
Д. Стойинович
️️️️
Нене
82'
80'
Желтая карточка
M. Kaput
72'
Замена
L. Rocha
️️️️
P. Henrique
72'
Замена
E. Semedo
️️️️
Ф. Кастаньеда
Замена
J. Kubicki
️️️️
А. Пулулу
65'
Замена
К. Хансен
️️️️
Д. Марчук
65'
62'
Замена
M. Kaput
️️️️
Л. Семеду
62'
Замена
R. Wolski
️️️️
C. Donis
55'
Желтая карточка
L. Machado
ГОЛ! 3:2!
А. Пулулу
Пас отдал
Д. Марчук
46'
ГОЛ! 2:2!
J. Naranjo
Пас отдал
Д. Марчук
45'
+8
42'
Замена
M. Cichocki
️️️️
R. Rossi
34'
Желтая карточка
М. Сестор
32'
Желтая карточка
R. Rossi
Желтая карточка
Нене
32'
ГОЛ! 1:2!
Х. Имас
Пас отдал
Д. Марчук
27'
12'
ГОЛ! 0:2!
P. Henrique
3'
ГОЛ! 0:1!
P. Henrique
Пас отдал
Ф. Кастаньеда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
33
Zlatan Alomerović
ВР
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
11
Доминик Марчук
ЦП
6
Тарас Романчук
ЦП
18
Нене
ЦП
28
José Naranjo
ЦП
26
Адриан Дигес
ЦФ
11
Хесус Имас
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Радомяк
22
Альберт Посиадала
ВР
75
Майк Сестор
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
29
Raphael Rossi
ЦЗ
77
Christos Donis
ЦП
8
Luizao
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
20
L. Machado
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
15
B. Nastic
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
14
Jarosław Kubicki
ЦП
77
Wojciech Łaski
ЦП
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
Радомяк
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
27
Rafał Wolski
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
3-4-1-2
33
72
Скшипчак
20
61
Сачек
11
Марчук
18
Нене
28
6
Романчук
9
Пулулу
11
Имас
26
Дигес
3-2-1-3
22
Посиадала
14
33
29
77
8
7
Семеду
9
20
32
Кастаньеда
18
Нене
3
Стойинович
3
Стойинович
18
Нене
9
Пулулу
14
14
9
Пулулу
11
Имас
77
77
11
Имас
28
18
18
28
11
Марчук
99
Хансен
99
Хансен
11
Марчук
29
16
16
29
77
27
27
77
7
Семеду
28
28
7
Семеду
32
Кастаньеда
70
70
32
Кастаньеда
9
45
45
9
Остались в запасе
Ягеллония
Радомяк
50
Славомир Абрамович
ВР
15
B. Nastic
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Семенец
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
13
Jan Grzesik
ЦП
9
Leândro
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
50
Славомир Абрамович
ВР
15
B. Nastic
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
Остались в запасе
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
13
Jan Grzesik
ЦП
9
Leândro
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Ягеллония - Радомяк
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
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