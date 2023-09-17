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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Краковия
Видзев - Краковия: обзор матча 17 сентября 2023
Видзев
17.09.2023, воскресенье, 16:00
Польша. Экстракласа, 8 тур
2 : 0
Завершен
Краковия
36'
B. Pawlowski
72'
Я. Югаш (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Краковия
Желтая карточка
M. Milos
90'
+2
90'
Желтая карточка
В. Гицэ
87'
Замена
K. Ogorzały
️️️️
M. Rakoczy
87'
Замена
А. Сковгор
️️️️
А. Хосконен
Замена
И. Рондич
️️️️
J. Sanchez
82'
Замена
А. Цыганик
️️️️
B. Pawlowski
82'
73'
Замена
J. Myszor
️️️️
Б. Каллман
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Я. Югаш
72'
67'
Замена
M. Bochnak
️️️️
K. Knap
67'
Замена
Я. Атанасов
️️️️
C. Râpă
Замена
D. Tkacz
️️️️
A. Klimek
66'
Замена
С. Керк
️️️️
Ю. Шеху
66'
62'
Желтая карточка
C. Râpă
ГОЛ! 1:0!
B. Pawlowski
Пас отдал
F. Nunes
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
23
Генрих Раваш
ВР
11
Mato Milos
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
14
Dominik Kun
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
22
J. Sanchez
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
31
Cornel Râpă
ЦП
14
Такуто Осима
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Видзев
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
88
Ignacy Dawid
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Краковия
30
Adam Wilk
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
55
Michal Stachera
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
73
Patryk Zaucha
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
11
Jakub Myszor
ЦП
19
Kamil Ogorzały
ЦП
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
3-1-4-2
23
Раваш
11
4
2
6
Шеху
14
19
7
25
92
22
4-3-3
13
5
Гицэ
25
Югаш
27
Хосконен
44
Ярочински
31
14
Осима
20
9
9
Каллман
36
6
Шеху
37
Керк
37
Керк
6
Шеху
7
19
19
7
22
15
Рондич
15
Рондич
22
19
14
Цыганик
14
Цыганик
19
27
Хосконен
27
Сковгор
27
Сковгор
27
Хосконен
31
21
Атанасов
21
Атанасов
31
9
Каллман
11
11
9
Каллман
36
19
19
36
20
17
17
20
Остались в запасе
Видзев
Краковия
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
88
Ignacy Dawid
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
30
Adam Wilk
ВР
55
Michal Stachera
ЦЗ
73
Patryk Zaucha
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
1
Jakub Szymański
ВР
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
88
Ignacy Dawid
ЦП
Остались в запасе
30
Adam Wilk
ВР
55
Michal Stachera
ЦЗ
73
Patryk Zaucha
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Видзев - Краковия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
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