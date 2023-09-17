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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Тироль
Аустрия Л - Тироль: обзор матча 17 сентября 2023
Аустрия Л
17.09.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Тироль
50'
А. Шмид
56'
А. Шмид
38'
K. Schulz
42'
Н. Прелец
62'
Л. Шульцбахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Тироль
90'
Желтая карточка
A. Ranacher
73'
Замена
А. Букса
️️️️
Н. Прелец
73'
Замена
D. Stumberger
️️️️
Ю. Эртльталер
Замена
Я. Диаби
️️️️
B. Bobzien
72'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Д. Груйчич
67'
62'
ГОЛ! 2:3!
Л. Шульцбахер
Пас отдал
Н. Прелец
ГОЛ! 2:2!
А. Шмид
56'
52'
Замена
B. Ozegovic
️️️️
А. Стейскал
ГОЛ! 1:2!
А. Шмид
Пас отдал
Андерсон
50'
Замена
С. Сурданович
️️️️
B. Moltenis
46'
Замена
Т. Рейн
️️️️
П. Грабхер
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Н. Прелец
Пас отдал
М. Тафернер
38'
ГОЛ! 0:1!
K. Schulz
Желтая карточка
Д. Груйчич
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
31
Leo Mätzler
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
18
Антони Шмид
ЦФ
4
Boris Moltenis
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Тироль
1
Адам Стейскал
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
44
Kofi Schulz
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
99
Ник Прелец
ЦФ
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
27
Namory Cisse
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
27
David Jaunegg
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
98
Санди Огринец
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
4-2-4
27
Ширль
22
Диалло
29
Груйчич
31
28
Андерсон
33
Тифенбах
23
Грабхер
18
Шмид
20
8
Фредериксен
4
3-5-2
1
Стейскал
20
Бахер
3
Гугганиг
6
Шульцбахер
44
6
7
Эртльталер
14
30
Тафернер
8
99
Прелец
29
Груйчич
7
Шмид
7
Шмид
29
Груйчич
23
Грабхер
8
Рейн
8
Рейн
23
Грабхер
20
77
Диаби
77
Диаби
20
4
86
Сурданович
86
Сурданович
4
1
Стейскал
13
13
1
Стейскал
7
Эртльталер
26
26
7
Эртльталер
99
Прелец
21
Букса
21
Букса
99
Прелец
Остались в запасе
Аустрия Л
Тироль
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
27
Namory Cisse
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
27
David Jaunegg
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
98
Санди Огринец
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
27
Namory Cisse
ЦФ
Остались в запасе
27
David Jaunegg
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
98
Санди Огринец
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Аустрия Л - Тироль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
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