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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Оренбург
Локомотив - Оренбург: обзор матча 17 сентября 2023
Локомотив
17.09.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Оренбург
84'
И. Башич
90+4'
Д. Воробьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Оренбург
90'
+5
Желтая карточка
Д. Воробьев
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
Д. Воробьев
Пас отдал
Л. Вера
88'
Желтая карточка
Р. Гойкович
86'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
И. Башич
84'
ГОЛ! 0:1!
И. Башич
Пас отдал
Э. Гюрлюк
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
А. Сильянов
78'
75'
Замена
Э. Гюрлюк
️️️️
Х. Марин
67'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Б. Мансилья
67'
Замена
Д. Куэро
️️️️
В. Обухов
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
С. Пиняев
64'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Глушенков
63'
Замена
Д. Куликов
️️️️
А. Карпукас
54'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
А. Миранчук
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
45
Александр Сильянов
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛП
93
Артем Карпукас
ОП
21
Антон Миранчук
ЦП
6
Дмитрий Баринов
ЦП
10
Максим Глушенков
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
2
Матиас Перес
ОП
13
Иван Башич
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЛФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
26
Химми Марин
РФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
50
Джастин Куэро
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
4-1-4-1
22
Лантратов
45
Сильянов
3
Фассон
85
Морозов
24
Ненахов
93
Карпукас
9
Пиняев
21
Миранчук
6
Баринов
10
Глушенков
22
Дзюба
4-1-2-3
99
Сысуев
95
Адамов
3
Сиваков
3
Гойкович
81
Сидоров
2
Перес
13
Башич
32
Вера
26
Марин
13
Обухов
11
Мансилья
10
Глушенков
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
10
Глушенков
9
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
9
Пиняев
93
Карпукас
25
Куликов
25
Куликов
93
Карпукас
21
Миранчук
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
21
Миранчук
45
Сильянов
99
Сулейманов
99
Сулейманов
45
Сильянов
13
Башич
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
13
Башич
26
Марин
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
26
Марин
13
Обухов
50
Куэро
50
Куэро
13
Обухов
11
Мансилья
10
Воробьев
10
Воробьев
11
Мансилья
Остались в запасе
Локомотив
Оренбург
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
Главный тренер
Давид Деограсия
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
1
Гилерме
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Давид Деограсия
Статистика матча Локомотив - Оренбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
РЖД-Арена
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