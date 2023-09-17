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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 17 сентября 2023
Лос-Анджелес
17.09.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 41 тур
4 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
24'
Д. Буанга
33'
Р. Холлингшид
75'
Д. Буанга
84'
Т. Тильман
25'
Б. Шарп
59'
М. Йошида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
Желтая карточка
К. Акоста
90'
ГОЛ! 4:2!
Т. Тильман
Пас отдал
М. Гонсалес
84'
82'
Замена
Д. Агирре
️️️️
М. Дельгадо
Замена
М. Гонсалес
️️️️
К. Вела
77'
Замена
С. Паленсия
️️️️
Р. Холлингшид
77'
ГОЛ! 3:2!
Д. Буанга
75'
71'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Б. Шарп
71'
Замена
М. Барриос
️️️️
Т. Бойд
Замена
Т. Тильман
️️️️
М. Богуш
69'
Замена
С. Биук
️️️️
К. Оливера
69'
Желтая карточка
Р. Холлингшид
66'
66'
Замена
Х. Ауде
️️️️
Р. Эдвардс
59'
ГОЛ! 2:2!
М. Йошида
Пас отдал
Т. Бойд
46'
Замена
К. Лирдам
️️️️
М. Куэвас
43'
Желтая карточка
М. Куэвас
ГОЛ! 2:1!
Р. Холлингшид
Пас отдал
К. Вела
33'
25'
ГОЛ! 1:1!
Б. Шарп
Пас отдал
Д. Факундес
ГОЛ! 1:0!
Д. Буанга
Пас отдал
Д. Паласиос
24'
Желтая карточка
Д. Паласиос
13'
Желтая карточка
И. Санчес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
99
Кристиан Оливера
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
77
Диего Факундес
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
11
Тимоти Тильман
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
23
Даниэль Агирре
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
4-1-2-2-1
71
Крепо
6
Паласиос
33
Лонг
3
Акоста
14
Кьеллини
6
Санчес
24
Холлингшид
19
Богуш
99
Буанга
99
Оливера
10
Вела
3-3-2-2
31
Бонд
3
Куэвас
4
Йошида
17
Мавинга
8
Дельгадо
16
Росель
10
Пуч
19
Бойд
44
Эдвардс
14
Шарп
77
Факундес
24
Холлингшид
14
Паленсия
14
Паленсия
24
Холлингшид
19
Богуш
11
Тильман
11
Тильман
19
Богуш
99
Оливера
79
Биук
79
Биук
99
Оливера
10
Вела
9
Гонсалес
9
Гонсалес
10
Вела
44
Эдвардс
3
Ауде
3
Ауде
44
Эдвардс
3
Куэвас
18
Лирдам
18
Лирдам
3
Куэвас
8
Дельгадо
23
Агирре
23
Агирре
8
Дельгадо
19
Бойд
7
Барриос
7
Барриос
19
Бойд
14
Шарп
9
Йовелич
9
Йовелич
14
Шарп
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
77
Джон МакКартни
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
6
Эдвин Серрильо
ОП
11
Дуглас Коста
ЛВ
1
Новак Мичович
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
Остались в запасе
6
Эдвин Серрильо
ОП
11
Дуглас Коста
ЛВ
1
Новак Мичович
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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