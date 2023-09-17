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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Мехелен
Сент-Труйден - Мехелен: обзор матча 17 сентября 2023
Сент-Труйден
17.09.2023, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Мехелен
32'
Д. Хасиока
63'
Р. Ито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Мехелен
Замена
В. Янссенс
️️️️
А. Койта
90'
+1
Замена
О. Дюмонт
️️️️
Э. Жуниор Бока
90'
89'
Желтая карточка
J. Vanlerberghe
Желтая карточка
А. Койта
78'
Замена
Р. Ямамото
️️️️
Я. Стекерс
69'
69'
Замена
Д. Бейтс
️️️️
М. Конате
69'
Замена
Н. Бассет
️️️️
Р. Скофс
Замена
Ж. Чима Фудзита
️️️️
Р. Ито
68'
ГОЛ! 2:0!
Р. Ито
Пас отдал
Я. Стекерс
63'
37'
Желтая карточка
Д. Фулон
ГОЛ! 1:0!
Д. Хасиока
Пас отдал
Я. Стекерс
32'
Замена
J. Barnes
️️️️
Ф. Кайя
29'
12'
Замена
С. Уолш
️️️️
Р. Бельгали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
14
Ярне Стекерс
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
33
Elias Cobbaut
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
8
Мори Конате
ОП
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
28
Керим Мрабти
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
20
Рихито Ямамото
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Мехелен
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
9
Норман Бассет
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Сузуки
17
Бока
31
Годо
20
Ван Хелден
14
Хасиока
6
Сметс
17
Делорж
11
Койта
14
Стекерс
10
Ито
14
Кайя
4-1-1-2-2
1
45
Бельгали
30
33
5
Фулон
8
Конате
17
Скофс
11
Хайреманс
14
Пфлюке
29
Лаубербах
28
Мрабти
11
Койта
22
Янссенс
22
Янссенс
11
Койта
14
Стекерс
20
Ямамото
20
Ямамото
14
Стекерс
10
Ито
16
Фудзита
16
Фудзита
10
Ито
17
Бока
14
Дюмонт
14
Дюмонт
17
Бока
14
Кайя
23
23
14
Кайя
45
Бельгали
14
Уолш
14
Уолш
45
Бельгали
8
Конате
4
Бейтс
4
Бейтс
8
Конате
17
Скофс
9
Бассет
9
Бассет
17
Скофс
Остались в запасе
Сент-Труйден
Мехелен
12
Йо Коппенс
ВР
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Стивен Дефур
Статистика матча Сент-Труйден - Мехелен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
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