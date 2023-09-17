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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Этыр - Локомотив Пл
Этыр - Локомотив Пл: обзор матча 17 сентября 2023
Этыр
17.09.2023, воскресенье, 17:45
Болгария. Первая лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив Пл
45+7'
Эвандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этыр - Локомотив Пл
90'
+3
Замена
G. Karakashev
️️️️
G.
90'
+3
Замена
P. Andreev
️️️️
D. Babacar
Замена
L. Knežević
️️️️
G. Angelov
85'
Замена
I. Dimitrov
️️️️
M. Toshev
85'
Желтая карточка
K. Stanev
84'
83'
Замена
A. Bedor Conteh
️️️️
Эвандро
Замена
D. Bakalov
️️️️
В. Найденов
76'
Желтая карточка
M. Toshev
66'
Желтая карточка
Y. Angelov
64'
45'
+7
ГОЛ! 0:1!
Эвандро
Пас отдал
Д. Илиев
33'
Желтая карточка
О. Камдем
Замена
G. Aleksandrov
️️️️
N. Yankov
28'
Красная карточка
M. Ivanov
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
97
Владислав Найденов
ЛВ
8
Martin Moran
ЦП
2
Valeri Hristov
ЦП
11
Georgi Angelov
ЦП
14
Yanko Angelov
ЦП
28
Nikolay Yankov
ЦП
25
Krum Stoyanov
ЦФ
9
M. Toshev
ЦФ
Локомотив Пл
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Jorge Segura
ЦЗ
12
Efe Ali
ЦЗ
16
Kristiyan Peshov
ЦЗ
11
Giovanny
ЦП
16
Hristo Ivanov
ЦП
11
Эвандро
ЦП
9
Георги Минчев
ЦФ
14
Димитар Илиев
ЦФ
11
D. Babacar
ЦФ
14
A. Lyaskov
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Этыр
31
Дамьян Христов
ВР
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
10
Lovre Knežević
ЦП
70
Dimo Bakalov
ЦП
14
I. Dimitrov
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
Локомотив Пл
81
Kristian Tomov
ВР
22
Aleksandr Georgiev
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
15
Лео Сена
ОП
33
Georgi Karakashev
ЦП
18
Petar Andreev
ЦП
17
Alpha Bedor Conteh
ЦП
24
Martin Paskalev
ЦФ
2-5-1-2
99
26
70
2
11
14
28
8
97
Найденов
9
25
3-3-4
23
Хоркаш
4
12
16
11
16
11
Эвандро
14
11
14
Илиев
9
Минчев
28
4
4
28
11
10
10
11
97
Найденов
70
70
97
Найденов
9
14
14
9
11
33
33
11
11
18
18
11
11
Эвандро
17
17
11
Эвандро
Остались в запасе
Этыр
Локомотив Пл
31
Дамьян Христов
ВР
77
Martin Nikolov
ЦЗ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
13
Javier Betegon
ЦФ
81
Kristian Tomov
ВР
22
Aleksandr Georgiev
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
15
Лео Сена
ОП
24
Martin Paskalev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
77
Martin Nikolov
ЦЗ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
13
Javier Betegon
ЦФ
Остались в запасе
81
Kristian Tomov
ВР
22
Aleksandr Georgiev
ЦЗ
71
Оливье Камдем
ПЗ
15
Лео Сена
ОП
24
Martin Paskalev
ЦФ
Главный тренер
Александар Томаш
Статистика матча Этыр - Локомотив Пл
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
Этыр
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив Пл
- : -
28.11.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 15 тур
Септември
0 : 0
20.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 11 тур
Локомотив
1 : 1
10.10.2026
Локомотив Пл
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Этыр
Локомотив Пл
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
2021.07.10 11:44
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
2020.09.18 07:44
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
2020.09.17 21:26
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
2020.09.17 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
2017.01.21 15:28
4
«Нижний Новгород» подписал аргентинского защитника Масоэро
2021.07.10 11:44
«Локомотив» Пв за матч с «Тоттенхэмом» сделал всего две передачи в чужую штрафную с игры
2020.09.18 07:44
Моуринью выиграл 100-й матч в еврокубках
2020.09.17 21:26
Лига Европы. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над пловдивским «Локомотивом», забив два гола в конце матча
2020.09.17 20:51
1
«Ростов» в Турции встретится с «Аустрией», «Жилиной», пловдивским «Локомотивом» и «Тромсе»
2017.01.21 15:28
4
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