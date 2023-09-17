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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - ХамКам
Тромсе - ХамКам: обзор матча 17 сентября 2023
Тромсе
17.09.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
2 : 1
Завершен
ХамКам
33'
С. Опсал
37'
Р. Йенссен
52'
O. Kjærgaard
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - ХамКам
89'
Желтая карточка
Х. Родолен Опсал
74'
Замена
А. Мелгалвис
️️️️
В. Конгсро
Замена
М. Траоре
️️️️
Л. Нордас
74'
73'
Замена
М. Бьерло
️️️️
В. Куртович
73'
Замена
T. Andre Soras
️️️️
K. Onsrud
73'
Замена
Х. Родолен Опсал
️️️️
Б. Бьярнасон
Замена
В. Эрлиен
️️️️
Я. Наполеон Ромсаас
61'
52'
ГОЛ! 2:1!
O. Kjærgaard
Пас отдал
П. Александер Киркеволд
ГОЛ! 2:0!
Р. Йенссен
Пас отдал
С. Опсал
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Опсал
Пас отдал
Й. Гундерсен
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
19
Вильям Куртович
ОП
23
Фредрик Сьелстад
ОП
7
Kristian Onsrud
ЦП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
14
Мозес Мава
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Тромсе
30
Isak Vadebu
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
33
Мика Коскела
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
6
Felix Winther
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
4-3-1-2
1
Хаугаард
11
Антонсен
6
Гундерсен
28
Психе
23
Вестерлунд
5
Опсал
11
Йенссен
8
Ромсаас
26
Пейнтсил
11
Нордас
5
4-2-2-2
12
Сандберг
19
Гаммельбю
6
Норхейм
25
Бьярнасон
18
Конгсро
19
Куртович
23
Сьелстад
7
8
16
Киркеволд
14
Мава
11
Нордас
24
Траоре
24
Траоре
11
Нордас
8
Ромсаас
15
Эрлиен
15
Эрлиен
8
Ромсаас
25
Бьярнасон
4
Опсал
4
Опсал
25
Бьярнасон
7
27
27
7
19
Куртович
70
Бьерло
70
Бьерло
19
Куртович
18
Конгсро
33
Мелгалвис
33
Мелгалвис
18
Конгсро
Остались в запасе
Тромсе
ХамКам
30
Isak Vadebu
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
33
Мика Коскела
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
6
Felix Winther
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
30
Isak Vadebu
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
33
Мика Коскела
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
6
Felix Winther
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Тромсе - ХамКам
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
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