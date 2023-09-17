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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити
Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити: обзор матча 17 сентября 2023
Миннесота Юнайтед
17.09.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 41 тур
0 : 1
Завершен
Канзаc Сити
84'
Г. Кинда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити
90'
+5
Желтая карточка
Г. Кинда
90'
+1
Желтая карточка
Д. Шаллой
84'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кинда
80'
Замена
K. Shelton
️️️️
Д. Расселл
80'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Н. Радойя
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Пукки
80'
74'
Замена
Т. Лайбольд
️️️️
L. Ndenbe
70'
Замена
Г. Кинда
️️️️
Э. Томми
Замена
И. Тажури
️️️️
Б. Хлонгване
64'
Замена
S. Jeong
️️️️
Ф. Фрагапане
63'
44'
Желтая карточка
А. Фонтас
Желтая карточка
D. Taylor
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
31
Хассани Дотсон
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
59
Devin Padelford
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
18
Исмаэль Тажури
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Канзаc Сити
6
Роберт Володер
ЦЗ
31
Danny Flores
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Гади Кинда
АП
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
2-3-1-4
97
Сент-Клер
15
Боксолл
18
Дибасси
7
Фрагапане
21
Грегуш
31
Дотсон
10
Рейносо
20
Пукки
27
23
Бристоу
21
Хлонгване
3-4-3
29
3
Росеро
3
Фонтас
22
Радойя
8
Дэвис
54
77
Расселл
27
Томми
20
Шаллой
22
9
Пулидо
21
Хлонгване
18
Тажури
18
Тажури
21
Хлонгване
7
Фрагапане
77
77
7
Фрагапане
20
Пукки
8
Гарсия
8
Гарсия
20
Пукки
22
Радойя
15
Эспиноза
15
Эспиноза
22
Радойя
27
Томми
6
Кинда
6
Кинда
27
Томми
77
Расселл
11
11
77
Расселл
22
14
Лайбольд
14
Лайбольд
22
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Канзаc Сити
1
Clint Irwin
ВР
59
Devin Padelford
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
6
Роберт Володер
ЦЗ
31
Danny Flores
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
59
Devin Padelford
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
Остались в запасе
6
Роберт Володер
ЦЗ
31
Danny Flores
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
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