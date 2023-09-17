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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Верес
Кривбасс - Верес: обзор матча 17 сентября 2023
Кривбасс
17.09.2023, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Верес
11'
Д. Бескоровайный
85'
Х. Илич
34'
В. Кучеров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Верес
90'
+4
Желтая карточка
С. Вовченко
Замена
Н. Татарков
️️️️
Х. Илич
88'
88'
Замена
А. Кухарук
️️️️
В. Кучеров
Желтая карточка
Х. Илич
86'
ГОЛ! 2:1!
Х. Илич
Пас отдал
И. Дибанго
85'
Замена
Д. Кузик
️️️️
М. Задерака
82'
Желтая карточка
Д. Бизимана
72'
67'
Замена
Я. Сикейра
️️️️
С. Шарай
67'
Замена
Р. Гагун
️️️️
М. Шестаков
66'
Замена
М. Марусич
️️️️
Н. Гайдучик
Замена
Р. Дебелко
️️️️
О. Кожушко
64'
Замена
К. Приходько
️️️️
Ю. Вакулко
64'
62'
Желтая карточка
С. Шарай
45'
+1
Желтая карточка
В. Кучеров
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Кучеров
ГОЛ! 1:0!
Д. Бескоровайный
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Верес
3
Семен Вовченко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
5
Евгений Шевченко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
29
Валерий Кучеров
ОП
77
Станислав Шарай
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
2
Вячеслав Рябов
ОП
29
Ким Приходько
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
97
Жан-Морель По
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
27
Роман Дебелко
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
6
Жулио Сезар
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
15
Роман Ковалюк
ЛВ
8
Яго Сикейра
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
14
Максим Марусич
ЦФ
20
Денис Свитюха
ЦФ
3-3-3-1
30
Клищук
25
Дибанго
13
Бескоровайный
55
Стецков
8
Бизимана
23
Илич
11
Вакулко
10
Хомченовский
20
Задерака
77
Понедельник
7
Кожушко
4-2-1-1-3
5
Курко
19
Хондак
5
Шевченко
3
Вовченко
23
Кучеренко
29
Кучеров
77
Шарай
77
Шарай
9
Шестаков
89
Гайдучик
44
20
Задерака
17
Кузик
17
Кузик
20
Задерака
11
Вакулко
29
Приходько
29
Приходько
11
Вакулко
23
Илич
11
Татарков
11
Татарков
23
Илич
7
Кожушко
27
Дебелко
27
Дебелко
7
Кожушко
9
Шестаков
2
Гагун
2
Гагун
9
Шестаков
77
Шарай
8
Сикейра
8
Сикейра
77
Шарай
29
Кучеров
88
Кухарук
88
Кухарук
29
Кучеров
89
Гайдучик
14
Марусич
14
Марусич
89
Гайдучик
Остались в запасе
Кривбасс
Верес
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
97
Жан-Морель По
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
15
Роман Ковалюк
ЛВ
47
Богдан Когут
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
6
Жулио Сезар
ЦЗ
20
Денис Свитюха
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
2
Вячеслав Рябов
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
7
Виктор Близниченко
ЛВ
97
Жан-Морель По
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Остались в запасе
15
Роман Ковалюк
ЛВ
47
Богдан Когут
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
6
Жулио Сезар
ЦЗ
20
Денис Свитюха
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Кривбасс - Верес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
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