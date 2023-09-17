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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Спарта
АЗ Алкмаар - Спарта: обзор матча 17 сентября 2023
АЗ Алкмаар
17.09.2023, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
2 : 0
Завершен
Спарта
18'
Д. де Вит
19'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Спарта
86'
Замена
М.
️️️️
Д. Китолано
85'
Замена
К. Негли
️️️️
А. Верскуерен
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
С. Мейнанс
82'
81'
Желтая карточка
Д. ван дер Куст
Замена
Э. Поку
️️️️
М. ван Бредероде
72'
Замена
Й. Одгор
️️️️
В. Павлидис
72'
Замена
И. Садик
️️️️
М. Лахдо
72'
70'
Замена
Ч. Брим
️️️️
Д. Де Гузман
46'
Замена
Д. ван дер Куст
️️️️
D. Warmerdam
43'
Желтая карточка
С. Бакари
38'
Желтая карточка
А. Верскуерен
ГОЛ! 2:0!
В. Павлидис
Пас отдал
Д. де Вит
19'
ГОЛ! 1:0!
Д. де Вит
Пас отдал
Й. Класи
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Спарта
1
Ник Олий
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
АЗ Алкмаар
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
11
Ибрахим Садик
ПВ
7
Рубен ван Боммел
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
10
Камиль Негли
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
2-4-2-2
13
Райан
28
Сугавара
5
Пенетра
8
Класи
20
де Вит
23
Базур
21
Мейнанс
9
ван Бредероде
15
Лахдо
14
Павлидис
3
Вольфе
3-4-3
1
Олий
2
Бакари
4
Велтхуйс
3
Вриндс
16
Китолано
24
Клемент
24
Верскуерен
18
Де Гузман
9
Лауритсен
14
Сайто
4
21
Мейнанс
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
21
Мейнанс
15
Лахдо
11
Садик
11
Садик
15
Лахдо
9
ван Бредероде
17
Поку
17
Поку
9
ван Бредероде
14
Павлидис
21
Одгор
21
Одгор
14
Павлидис
4
5
ван дер Куст
5
ван дер Куст
4
16
Китолано
5
5
16
Китолано
24
Верскуерен
10
Негли
10
Негли
24
Верскуерен
18
Де Гузман
7
Брим
7
Брим
18
Де Гузман
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Спарта
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
10
Джордже Михайлович
АП
7
Рубен ван Боммел
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
10
Джордже Михайлович
АП
7
Рубен ван Боммел
ЦФ
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
15
Dylan van Wageningen
ЦП
8
Педро Алеман
АП
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча АЗ Алкмаар - Спарта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
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