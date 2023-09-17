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Расписание матчей
Италия. Серия B
Комо - Тернана
Комо - Тернана: обзор матча 17 сентября 2023
Комо
17.09.2023, воскресенье, 17:15
Италия. Серия В, 5 тур
2 : 1
Завершен
Тернана
83'
C. Odenthal
90+5'
C. Odenthal
73'
А. Раймондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Комо - Тернана
ГОЛ! 2:1!
C. Odenthal
Пас отдал
Б. Лассин Коне
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Дистефано
84'
Желтая карточка
Я. Лабойко
ГОЛ! 1:1!
C. Odenthal
Пас отдал
M. Chajia
83'
80'
Замена
A. Celli
️️️️
N. Corrado
80'
Замена
I. Marginean
️️️️
С. Фаллетти
Замена
Т. Кассандро
️️️️
М. Сала
78'
Замена
Н. Иоанну
️️️️
M. Curto
78'
Желтая карточка
Б. Лассин Коне
76'
73'
ГОЛ! 0:1!
А. Раймондо
Пас отдал
Н. Пюухтия
73'
Замена
Ф. Дистефано
️️️️
Г. Луперини
Замена
М. Мустафа
️️️️
А. Габриеллони
70'
66'
Замена
А. Раймондо
️️️️
А. Фавилли
66'
Замена
Н. Пюухтия
️️️️
C. Favasuli
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
С. Верди
55'
Желтая карточка
П. Кутроне
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
25
Marco Curto
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
6
Алессио Йовине
ЦП
8
Alessandro Bellemo
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
90
Симоне Верди
АП
3
Марко Сала
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Тернана
1
Antony Iannarilli
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
2
Costantino Favasuli
ЦП
91
Niccolò Corrado
ЦП
13
Valerio Mantovani
ЦФ
15
Тиаго Касасола
ЦФ
71
Грегорио Луперини
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
18
Сесар Фаллетти
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
9
Марлон Мустафа
ЦФ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Тернана
77
Габриэл Бразао
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
3
Alessandro Celli
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
65
Federico Dionisi
ЦФ
24
F. Viviani
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
3-2-2-3
1
Шемпер
25
26
93
Барба
6
Йовине
8
90
Верди
92
Коне
10
Кутроне
99
Габриеллони
3
Сала
2-3-5
1
23
Диаките
19
Капуано
27
Лабойко
2
91
13
18
Фаллетти
99
Фавилли
71
Луперини
15
Касасола
25
14
Иоанну
14
Иоанну
25
3
Сала
84
Кассандро
84
Кассандро
3
Сала
99
Габриеллони
9
Мустафа
9
Мустафа
99
Габриеллони
90
Верди
7
Да Кунья
7
Да Кунья
90
Верди
91
3
3
91
2
8
Пюухтия
8
Пюухтия
2
18
Фаллетти
90
90
18
Фаллетти
71
Луперини
20
Дистефано
20
Дистефано
71
Луперини
99
Фавилли
9
Раймондо
9
Раймондо
99
Фавилли
Остались в запасе
Комо
Тернана
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
77
Габриэл Бразао
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
65
Federico Dionisi
ЦФ
24
F. Viviani
ЦФ
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
Остались в запасе
77
Габриэл Бразао
ВР
18
Tommaso Vitali
ВР
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
33
Christian Travaglini
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
65
Federico Dionisi
ЦФ
24
F. Viviani
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Комо - Тернана
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
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