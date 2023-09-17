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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Рандерс
Вайле - Рандерс: обзор матча 17 сентября 2023
Вайле
17.09.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Рандерс
52'
Х. Барри
47'
Б. Копплин
85'
Ф. Бундгор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вайле - Рандерс
Замена
М. Джувара
️️️️
С. Эзатолахи
86'
85'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Бундгор
82'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Д. Бьоркенгрен
82'
Замена
M. Albaek
️️️️
С. Одей
74'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
М. Эго
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
Г. Онугха
67'
64'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Э. Агиири
Замена
А. Бусуладжич
️️️️
Э. Офори
62'
Замена
T. Lauritsen
️️️️
M. Elvius
62'
Желтая карточка
С. Велков
53'
ГОЛ! 1:1!
Х. Барри
Пас отдал
К. Киркегор
52'
47'
ГОЛ! 0:1!
Б. Копплин
Пас отдал
С. Одей
Замена
К. Киркегор
️️️️
Д. Ассеннун
47'
Желтая карточка
M. Elvius
34'
32'
Желтая карточка
Л. Кулибали
Желтая карточка
Р. Альбентоса
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
1
Натан Тротт
ВР
3
Миико Альборнос
ЦЗ
21
Стефан Велков
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
5
Хамза Барри
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
7
Герман Онугха
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
13
Оливер Ольсен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
21
Эрнест Агиири
ЛВ
28
Лассо Кулибали
ЦП
6
Мадс Энггор
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Вайле
13
Игор Векич
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
23
Lasse Flo
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
8
Азер Бусуладжич
ОП
10
Кристиан Киркегор
ЦП
22
Tobias Lauritsen
ЦП
7
Йени Нгбакото
ЦФ
Рандерс
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
11
Филип Бундгор
ЛВ
17
Mads Albaek
ЦП
12
Миккель Педерсен
ЦП
45
Альхаджи Камара
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
3-2-2-3
1
Тротт
6
Альбентоса
25
Провстгор
59
21
Велков
3
Альборнос
5
Барри
6
Эзатолахи
15
Офори
78
Ассеннун
7
Онугха
3-3-1-3
30
Карльгрен
15
Копплин
3
Хег
13
Ольсен
28
Кулибали
6
Энггор
6
Бьоркенгрен
21
Агиири
4
Даммерс
98
Одей
45
Эго
15
Офори
8
Бусуладжич
8
Бусуладжич
15
Офори
78
Ассеннун
10
Киркегор
10
Киркегор
78
Ассеннун
59
22
22
59
6
Эзатолахи
7
Джувара
7
Джувара
6
Эзатолахи
7
Онугха
7
Нгбакото
7
Нгбакото
7
Онугха
98
Одей
17
17
98
Одей
6
Бьоркенгрен
12
Педерсен
12
Педерсен
6
Бьоркенгрен
45
Эго
11
Бундгор
11
Бундгор
45
Эго
21
Агиири
11
Бабаян
11
Бабаян
21
Агиири
Остались в запасе
Вайле
Рандерс
13
Игор Векич
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
23
Lasse Flo
ЦЗ
Главный тренер
Петер Соренсен
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
23
Lasse Flo
ЦЗ
Остались в запасе
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
4
Йеппе Кудск
ЦЗ
7
Мустафа Иса
ЛВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Вайле - Рандерс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
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Вайле
Рандерс
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