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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе - Реал Солт-Лейк: обзор матча 17 сентября 2023
Сан-Хосе
17.09.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 41 тур
2 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
2'
Ж. Эбобиссе
15'
T. Rodrigues
44'
К. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Реал Солт-Лейк
Замена
D. Munie
️️️️
Х. Монтейру
90'
+3
Замена
A. Akinola
️️️️
Ж. Эбобиссе
90'
+3
89'
Замена
Д. Крейлах
️️️️
К. Аранго
Замена
Жудсон
️️️️
Н. Цакирис
78'
69'
Желтая карточка
К. Аранго
Замена
П. Мари
️️️️
C. Cowell
64'
64'
Замена
К. Андрес Гомес
️️️️
Д. Луна
64'
Замена
А. Хулио
️️️️
R. Rubin
44'
ГОЛ! 2:1!
К. Аранго
ГОЛ! 2:0!
T. Rodrigues
Пас отдал
К. Эспиноса
15'
13'
Желтая карточка
Б. Вера
ГОЛ! 1:0!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
К. Эспиноса
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
10
Нико Цакирис
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
10
Диего Луна
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
15
Нельсон Паласио
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сан-Хосе
4
Оскар Огрен
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
5
Daniel Munie
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
93
Жудсон
ОП
55
Майкл Бальдисимо
ОП
12
James Marcinkowski
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
4-5-1
42
Даниэл
47
Трауко
6
Менса
97
29
Акапо
14
35
Монтейру
7
7
Эспиноса
10
Цакирис
17
Эбобиссе
2-4-4
18
МакМат
15
Глад
16
Овьедо
8
Охеда
15
Паласио
11
Саварино
10
Луна
4
Вера
17
Аранго
3
Броди
28
35
Монтейру
5
5
35
Монтейру
7
3
Мари
3
Мари
7
10
Цакирис
93
Жудсон
93
Жудсон
10
Цакирис
17
Эбобиссе
9
9
17
Эбобиссе
10
Луна
11
Гомес
11
Гомес
10
Луна
17
Аранго
87
Крейлах
87
Крейлах
17
Аранго
28
11
Хулио
11
Хулио
28
Остались в запасе
Сан-Хосе
Реал Солт-Лейк
4
Оскар Огрен
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
12
James Marcinkowski
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
4
Оскар Огрен
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
12
James Marcinkowski
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Сан-Хосе - Реал Солт-Лейк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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