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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Морейренcе
Спортинг - Морейренcе: обзор матча 17 сентября 2023
Спортинг
17.09.2023, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 5 тур
3 : 0
Завершен
Морейренcе
55'
М. Юльманн
61'
В. Дьекереш
90+6'
У. Дьоманде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Морейренcе
ГОЛ! 3:0!
У. Дьоманде
Пас отдал
Д. Катамо
90'
+6
88'
Вторая желтая
Маракас
86'
Замена
Р. Рамуш
️️️️
Г. Франку
Замена
Д. Браганца
️️️️
В. Дьекереш
82'
Замена
Тринкау
️️️️
П. Гонсалвеш
82'
79'
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
Ж. Камачу
Замена
Д. Катамо
️️️️
Р. Эшгайю
75'
Замена
Паулинью
️️️️
М. Эдвардс
75'
Замена
М. Рейс
️️️️
Н. Сантуш
75'
Желтая карточка
В. Дьекереш
69'
68'
Замена
Валлисон
️️️️
Л. Офори
68'
Замена
Мадсон
️️️️
П. Амадор
ГОЛ! 2:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
Н. Сантуш
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Юльманн
Пас отдал
В. Дьекереш
55'
49'
Желтая карточка
M.
Желтая карточка
Н. Сантуш
35'
20'
Желтая карточка
Маракас
Желтая карточка
Г. Инасиу
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
44
Marcelo
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
10
Alan
ЦП
1
Kewin
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
37
Жоау Камачу
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Морейренcе
66
Gilberto Batista
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
16
Рубен Рамуш
ЦП
80
Валлисон
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
9
Мадсон
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Адан
2
Дьоманде
4
Коатес
25
Инасиу
47
Эшгайю
23
Юльманн
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
14
Дьекереш
11
Сантуш
3-2-2-4
44
26
Маракас
21
Фримпонг
70
Силва
5
Амадор
80
Офори
10
17
Франку
37
Камачу
9
Луис
1
11
Сантуш
2
Рейс
2
Рейс
11
Сантуш
14
Дьекереш
21
Браганца
21
Браганца
14
Дьекереш
47
Эшгайю
10
Катамо
10
Катамо
47
Эшгайю
28
Гонсалвеш
7
Тринкау
7
Тринкау
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
26
Паулинью
26
Паулинью
10
Эдвардс
17
Франку
16
Рамуш
16
Рамуш
17
Франку
80
Офори
80
Валлисон
80
Валлисон
80
Офори
37
Камачу
7
Антонисс
7
Антонисс
37
Камачу
5
Амадор
9
Мадсон
9
Мадсон
5
Амадор
Остались в запасе
Спортинг
Морейренcе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
66
Gilberto Batista
ЦЗ
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Остались в запасе
66
Gilberto Batista
ЦЗ
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Спортинг - Морейренcе
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
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1 : 1
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