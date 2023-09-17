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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Нант
Клермон - Нант: обзор матча 17 сентября 2023
Клермон
17.09.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 1
Завершен
Нант
49'
М. Саймон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Нант
Пенальти не реализован!
М. Чам
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Э. Джемерт
Желтая карточка
Х. Кейта
88'
Замена
А. Маурер
️️️️
Э. Рашани
83'
Желтая карточка
М. Кофрие
82'
80'
Замена
Н. Паллуа
️️️️
К. Мерлен
79'
Замена
М. Коко
️️️️
Ф. Мойе
74'
Желтая карточка
Ф. Мойе
Замена
Х. Кейта
️️️️
М. Гоналон
70'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
М. Зеффан
62'
Замена
Й. Маньин
️️️️
Й. Гастьен
62'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
Г. Кюи
62'
58'
Замена
Ж. Дюверн
️️️️
Маркиньос
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Саймон
Пас отдал
Ф. Мойе
36'
Замена
М. Мохамед
️️️️
И. Ганаго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
11
Маркиньос
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
6
Йоан Маньин
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
92
Айман Маурер
АП
98
Билал Бутобба
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
3-4-2-1
1
Мори
36
Сейду
3
Пельмар
5
Кофрие
30
Боржес
25
Гастьен
25
Гоналон
2
Зеффан
19
Рашани
70
Чам
99
Кюи
4-1-1-3-1
40
Дескамп
18
Пьерр-Габриэль
21
Кастеллетто
5
Джемерт
26
Мерлен
4
Чиривелья
8
Аугусто
11
Маркиньос
91
Мойе
27
Саймон
37
Ганаго
2
Зеффан
26
Аллевина
26
Аллевина
2
Зеффан
25
Гастьен
6
Маньин
6
Маньин
25
Гастьен
25
Гоналон
8
Кейта
8
Кейта
25
Гоналон
19
Рашани
92
Маурер
92
Маурер
19
Рашани
99
Кюи
11
Николсон
11
Николсон
99
Кюи
11
Маркиньос
93
Дюверн
93
Дюверн
11
Маркиньос
26
Мерлен
5
Паллуа
5
Паллуа
26
Мерлен
91
Мойе
97
Коко
97
Коко
91
Мойе
37
Ганаго
42
Мохамед
42
Мохамед
37
Ганаго
Остались в запасе
Клермон
Нант
16
Массамба Н'Диайе
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
98
Билал Бутобба
ПВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Денис Петрич
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Массамба Н'Диайе
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
98
Билал Бутобба
ПВ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Клермон - Нант
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
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