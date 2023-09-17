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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Аякс
Твенте - Аякс: обзор матча 17 сентября 2023
Твенте
17.09.2023, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
3 : 1
Завершен
Аякс
7'
Д. Ротс
11'
С. Стейн
79'
Н. Унювар
35'
Б. Бробби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Аякс
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
М. Хилгерс
83'
82'
Желтая карточка
Й. Хато
ГОЛ! 3:1!
Н. Унювар
Пас отдал
Д. Ротс
79'
76'
Замена
К. Форбш
️️️️
С. Бергейс
76'
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
Б. Тахирович
Желтая карточка
М. Садилек
75'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
М. Киоло
72'
Замена
Н. Унювар
️️️️
М. Влап
72'
64'
Замена
Ж. Микаутадзе
️️️️
Ч. Акпом
Замена
М. ван Берген
️️️️
С. Стейн
62'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
М. Угальде
62'
46'
Замена
А. Гаеи
️️️️
Д. Ренш
46'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
С. Маннсверк
35'
ГОЛ! 2:1!
Б. Бробби
Пас отдал
Б. Соса
13'
Желтая карточка
С. Бергвейн
ГОЛ! 2:0!
С. Стейн
Пас отдал
М. Угальде
11'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ротс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
9
Карлуш Форбш
ЦФ
26
Габриэль Мисехуи
ЦФ
3-3-3-1
1
Уннершталь
2
Сампстед
2
Хилгерс
3
Преппер
44
Регер
6
Киоло
23
Садилек
14
Стейн
14
Влап
11
Ротс
9
Угальде
4-3-1-2
1
Гортер
2
Ренш
6
Шутало
21
Хато
3
Соса
4
Тахирович
20
Маннсверк
23
Бергейс
34
Бергвейн
9
Бробби
29
Акпом
6
Киоло
6
Эйтинг
6
Эйтинг
6
Киоло
14
Влап
37
Унювар
37
Унювар
14
Влап
14
Стейн
7
ван Берген
7
ван Берген
14
Стейн
2
Хилгерс
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
2
Хилгерс
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
2
Ренш
3
Гаеи
3
Гаеи
2
Ренш
20
Маннсверк
24
Тэйлор
24
Тэйлор
20
Маннсверк
4
Тахирович
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
4
Тахирович
29
Акпом
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
29
Акпом
23
Бергейс
9
Форбш
9
Форбш
23
Бергейс
Остались в запасе
Твенте
Аякс
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
Главный тренер
Рон Янс
1
Диант Рамай
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
14
Кристиан Хлинссон
АП
26
Габриэль Мисехуи
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
14
Кристиан Хлинссон
АП
26
Габриэль Мисехуи
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Джон Хейтинга
Статистика матча Твенте - Аякс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
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