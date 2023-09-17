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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Осасуна
Хетафе - Осасуна: обзор матча 17 сентября 2023
Хетафе
17.09.2023, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 5 тур
3 : 2
Завершен
Осасуна
36'
С. Митрович
51'
Х. Анхель Кармона
86'
Н. Максимович
45'
И. Муньос
57'
А. Будимир (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Осасуна
Желтая карточка
С. Митрович
90'
+3
Красная карточка
Ф. Ангилери
90'
+2
Желтая карточка
Д. Джене
90'
88'
Желтая карточка
И. Муньос
88'
Замена
Х. Аресо
️️️️
Р. Пенья
Замена
Г. Альварес
️️️️
Д. Рико
88'
ГОЛ! 3:2!
Н. Максимович
Пас отдал
К. Аленья
86'
79'
Замена
П. Ибаньес
️️️️
А. Орос
79'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Будимир
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Х. Латаса
77'
68'
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
Э. Барха
68'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Л. Авила
Замена
К. Аленья
️️️️
Х. Анхель Кармона
61'
Замена
О. Родригес
️️️️
Х. Мата
61'
Замена
М. Арамбарри
️️️️
Д. Дуарте
61'
Желтая карточка
Х. Анхель Кармона
60'
57'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Будимир
Желтая карточка
Д. Сорья
55'
ГОЛ! 2:1!
Х. Анхель Кармона
Пас отдал
Д. Рико
51'
45'
ГОЛ! 1:1!
И. Муньос
Пас отдал
А. Орос
Желтая карточка
Х. Латаса
41'
38'
Желтая карточка
Л. Авила
ГОЛ! 1:0!
С. Митрович
Пас отдал
Д. Суарес
36'
Желтая карточка
Д. Дуарте
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Хетафе
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
3-2-1-3
13
Сорья
22
Дуарте
23
Митрович
2
Джене
15
Рико
22
Суарес
88
Максимович
9
Латаса
17
Мата
9
Майорал
4-1-1-2-2
1
Эррера
7
Пенья
5
Гарсия
5
Эррандо
3
Крус
8
Муньос
10
Орос
11
Барха
16
Гомес
6
Авила
17
Будимир
15
Рико
17
Альварес
17
Альварес
15
Рико
22
Дуарте
8
Арамбарри
8
Арамбарри
22
Дуарте
22
Кармона
10
Аленья
10
Аленья
22
Кармона
17
Мата
14
Родригес
14
Родригес
17
Мата
9
Латаса
11
Гринвуд
11
Гринвуд
9
Латаса
7
Пенья
12
Аресо
12
Аресо
7
Пенья
10
Орос
19
Ибаньес
19
Ибаньес
10
Орос
6
Авила
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Авила
11
Барха
11
Арнайц
11
Арнайц
11
Барха
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Хетафе
Осасуна
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Айтор
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Хетафе - Осасуна
6
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
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