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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Удинезе
Кальяри - Удинезе: обзор матча 17 сентября 2023
Кальяри
17.09.2023, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Удинезе
Вторая желтая
М. Ветеска
90'
+5
82'
Замена
Р. Перейра
️️️️
Ф. Товен
Замена
А. Ди Пардо
️️️️
М. Прати
80'
Замена
А. Оберт
️️️️
П. Хацидиакос
79'
Замена
Н. Нандес
️️️️
Г. Цаппа
79'
72'
Замена
Ж. Феррейра
️️️️
Ф. Эбоселе
71'
Замена
М. Пайеро
️️️️
З. Ловрич
Замена
П. Ацци
️️️️
Т. Ауджелло
67'
63'
Желтая карточка
Ф. Товен
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Л. Паволетти
60'
Желтая карточка
М. Ветеска
59'
46'
Замена
А. Гессан
️️️️
Э. Эбосс
38'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
К. Кабаселе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Маттео Прати
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Флориан Товен
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Сулемана
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Удинезе
72
Джоэл Малуза
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
22
Этьен Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
20
Симоне Пафунди
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
3-3-2-2
23
Радунович
24
Ветеска
13
Доссена
4
Хацидиакос
3
Ауджелло
18
Прати
4
Цаппа
14
Дейола
45
Макумбу
11
Лувумбо
30
Паволетти
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
18
Перес
15
Бийол
27
Кабаселе
2
Эбоселе
15
Уолес
11
Камара
4
Ловрич
10
Товен
10
Самарджич
20
Лукка
3
Ауджелло
27
Ацци
27
Ацци
3
Ауджелло
18
Прати
29
Ди Пардо
29
Ди Пардо
18
Прати
4
Хацидиакос
33
Оберт
33
Оберт
4
Хацидиакос
4
Цаппа
8
Нандес
8
Нандес
4
Цаппа
30
Паволетти
14
Шомуродов
14
Шомуродов
30
Паволетти
27
Кабаселе
77
Эбосс
77
Эбосс
27
Кабаселе
Эбосс
44
Гессан
44
Гессан
Эбосс
2
Эбоселе
13
Феррейра
13
Феррейра
2
Эбоселе
4
Ловрич
22
Пайеро
22
Пайеро
4
Ловрич
10
Товен
37
Перейра
37
Перейра
10
Товен
Остались в запасе
Кальяри
Удинезе
18
Симоне Арести
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Сулемана
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
72
Джоэл Малуза
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
11
Марле Аке
ЛВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Сулемана
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
Остались в запасе
72
Джоэл Малуза
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
11
Марле Аке
ЛВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Кальяри - Удинезе
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
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