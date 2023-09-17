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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Тулуза
Марсель - Тулуза: обзор матча 17 сентября 2023
Марсель
17.09.2023, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 0
Завершен
Тулуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Тулуза
90'
+4
Желтая карточка
М. Бангре
Желтая карточка
А. Арит
89'
84'
Замена
В. Каманци
️️️️
Ф. Магри
77'
Желтая карточка
Ф. Магри
72'
Замена
Г. Суасо
️️️️
М. Диарра
72'
Замена
М. Бангре
️️️️
Д. Генро
Замена
А. Арит
️️️️
Х. Корреа
66'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
В. Ронжье
66'
Желтая карточка
Х. Корреа
64'
59'
Замена
З. Абухляль
️️️️
А. Доннум
59'
Замена
С. Спирингс
️️️️
В. Сьерро
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Ф. Режис Муг
56'
Замена
Б. Мейте
️️️️
Л. Балерди
56'
45'
Желтая карточка
М. Деслер
4'
Желтая карточка
Н. Шмидт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Денис Генро
АП
15
Арон Доннум
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Марсель
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
18
Бамо Мейте
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
77
Амин Арит
АП
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
4-2-1-3
13
Лопес
6
Лоди
99
Мбемба
26
Балерди
92
Клосс
21
Ронжье
17
Верету
77
Муг
7
Обамеянг
9
Витинья
32
Корреа
4-2-2-2
16
Ресте
3
Деслер
2
Кошта
2
Николайсен
24
Диарра
4
Сьерро
31
Шмидт
15
Доннум
10
Генро
27
Даллинга
9
Магри
26
Балерди
18
Мейте
18
Мейте
26
Балерди
21
Ронжье
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
21
Ронжье
77
Муг
7
Ндиайе
7
Ндиайе
77
Муг
32
Корреа
77
Арит
77
Арит
32
Корреа
24
Диарра
17
Суасо
17
Суасо
24
Диарра
9
Магри
12
Каманци
12
Каманци
9
Магри
4
Сьерро
6
Спирингс
6
Спирингс
4
Сьерро
10
Генро
11
Бангре
11
Бангре
10
Генро
15
Доннум
7
Абухляль
7
Абухляль
15
Доннум
Остались в запасе
Марсель
Тулуза
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
21
Аззедин Унаи
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
31
Симон Нгапандуэтнбу
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
21
Аззедин Унаи
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Марсель - Тулуза
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
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