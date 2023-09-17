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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Варта - Лех
Варта - Лех: обзор матча 17 сентября 2023
Варта
17.09.2023, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 8 тур
0 : 2
Завершен
Лех
29'
Ф. Мархвиньски
81'
Ф. Дагерстол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Варта - Лех
Замена
W. Kaminski
️️️️
М. Луиш
88'
Замена
J. Paszkowski
️️️️
M. Kupczak
88'
Замена
Б. Цыру
️️️️
Я. Бартковски
88'
88'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
Д. Хотич
81'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Дагерстол
Пас отдал
А. Ба Луа
79'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
К. Вельде
79'
Замена
F. Wilak
️️️️
Р. Муравски
Замена
Н. Мяенпя
️️️️
D. Stavropoulos
78'
Желтая карточка
D. Stavropoulos
72'
Желтая карточка
К. Шмит
62'
61'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
А. Соуза
61'
Замена
М. Пингот
️️️️
М. Гургуль
Замена
Д. Визингер
️️️️
M. Żurawski
60'
Желтая карточка
Я. Бартковски
30'
29'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мархвиньски
Пас отдал
А. Соуза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Варта
1
Jedrzej Grobelny
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
21
Mateusz Kupczak
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
2
Якуб Бартковски
ПЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
6
Maciej Żurawski
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Варта
1
Adrian Lis
ВР
15
Богдан Цыру
ЦЗ
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
54
Filip Wilak
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
3-2-1-3
1
34
21
11
44
2
Бартковски
90
Луиш
77
Савич
7
Шмит
6
4-1-3-2
41
Мрозек
16
Милич
15
Гургуль
30
Червински
25
Дагерстол
8
Карлстрем
22
Муравски
10
Мархвиньски
10
Хотич
77
Соуза
99
Вельде
2
Бартковски
15
Цыру
15
Цыру
2
Бартковски
4
8
Мяенпя
8
Мяенпя
4
21
25
25
21
90
Луиш
97
97
90
Луиш
6
29
Визингер
29
Визингер
6
15
Гургуль
55
Пингот
55
Пингот
15
Гургуль
10
Хотич
2
Перейра
2
Перейра
10
Хотич
99
Вельде
50
Ба Луа
50
Ба Луа
99
Вельде
77
Соуза
18
Шимчак
18
Шимчак
77
Соуза
22
Муравски
54
54
22
Муравски
Остались в запасе
Варта
Лех
1
Adrian Lis
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
Главный тренер
Давид Шульчек
1
Филип Беднарек
ВР
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Adrian Lis
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Варта - Лех
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Варта
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
3 : 0
25.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 33 тур
Варта
0 : 1
19.05.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
1 : 0
12.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 31 тур
Варта
2 : 1
05.05.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пяст
2 : 0
26.04.2024
Варта
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
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