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Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»

Нападающий «Химок» Александр Руденко рассказал о несостоявшемся переходе в польскую «Варту».

– Почему решили выбрать именно «Химки»? Были ли другие предложения?

– Было несколько вариантов, предлагали даже уехать в польскую «Варту». Хорошо, что не согласился, из-за нынешней ситуации.

Было также несколько вариантов с клубами ФНЛ, «Оренбург» хотел меня видеть. Затем выпал вариант с «Химками». Думаю – Премьер-лига, надо ехать.

Для меня было не важно, где находится команда в таблице. Я хотел побыстрее вырваться из «Спартака-2».

– Польшу вообще не рассматривали?

– Рассматривал, но там были некоторые нюансы. С «Вартой» почти договорились, но слава богу, что не до конца.

– Кроме «Варты» были другие варианты из Европы?

– Было предложение из Шотландии от «Ливингстона», где играет Коновалов.

– А ранее была возможность уехать за границу?

– Да, когда «Спартак» играл в юношеской Лиге чемпионов. Я тогда в семи играх забил семь мячей, и мне поступило много предложений. Мои представители говорили, что среди них были «Аякс», «Базель», «Болонья».

Позже в «Спартаке» мне предложили новый контракт. Мы с агентом посовещались и решили остаться в клубе. Пожалел об этом – надо было ехать, несмотря на то, что не знал иностранный язык.

– Сейчас есть мечта поиграть в Европе?

– Конечно! Хочу проявить себя здесь, чтобы поступили предложения из Европы. Я бы с удовольствием поехал.

– Если помечтать, то где бы вы хотели играть?

– Думаю, поиграл бы в Испании.

  • Руденко – воспитанник «Спартака».
  • 23-летний форвард присоединился к «Химкам» в феврале.
  • После перехода он забил 2 гола в 6 матчах.

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Источник: «Р-Спорт»

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