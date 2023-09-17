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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Фарул - ФКСБ
Фарул - ФКСБ: обзор матча 17 сентября 2023
Фарул
17.09.2023, воскресенье, 21:45
Румыния. Лига I, 9 тур
0 : 1
Завершен
ФКСБ
56'
Д. Олару (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарул - ФКСБ
82'
Замена
В. Крецу
️️️️
А. Пантя
82'
Замена
Э. Радаславеску
️️️️
Д. Олару
Желтая карточка
К. Будеску
81'
Замена
L. Andronache
️️️️
Л. Мунтяну
81'
Замена
E. Sali
️️️️
Т. Балуцэ
77'
70'
Замена
М. Ликсандру
️️️️
О. Попеску
Замена
D. Sirbu
️️️️
D. Dussaut
69'
Замена
A. Mazilu
️️️️
Н. Григорян
69'
Замена
М. Попеску
️️️️
Д. Неделку
69'
56'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Олару
Желтая карточка
Д. Неделку
55'
46'
Замена
Д. Джокович
️️️️
О. Попеску
46'
Замена
Д. Микулеску
️️️️
A. Compagno
Желтая карточка
Т. Балуцэ
23'
12'
Желтая карточка
С. Нгезана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
17
Ionuț Larie
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
18
Andrei Artean
ЦП
14
Драгош Неделку
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
10
Константин Будеску
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
5
Джойским Дава
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
15
Адриан Шут
ОП
23
Овидиу Попеску
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
96
Andrea Compagno
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
17
Михай Попеску
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
12
Enes Sali
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
26
Adrian Mazilu
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Михай Тома
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
3
I. Pantiru
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Айоани
25
Кики
17
94
8
Балуцэ
18
14
Неделку
8
30
Григорян
10
Будеску
11
Мунтяну
4-1-2-1-2
32
Тарновану
2
Пантя
5
Дава
33
Радунович
30
Нгезана
15
Шут
23
Попеску
28
Олару
30
Попеску
17
Коман
96
14
Неделку
17
Попеску
17
Попеску
14
Неделку
94
22
22
94
8
Балуцэ
12
12
8
Балуцэ
30
Григорян
26
26
30
Григорян
11
Мунтяну
77
77
11
Мунтяну
30
Попеску
8
Ликсандру
8
Ликсандру
30
Попеску
2
Пантя
2
Крецу
2
Крецу
2
Пантя
23
Попеску
88
Джокович
88
Джокович
23
Попеску
28
Олару
20
Радаславеску
20
Радаславеску
28
Олару
96
11
Микулеску
11
Микулеску
96
Остались в запасе
Фарул
ФКСБ
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
39
Кевин Боли
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
8
I. Vina
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
22
Михай Тома
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
39
Кевин Боли
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
8
I. Vina
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
22
Михай Тома
ЦП
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Фарул - ФКСБ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
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