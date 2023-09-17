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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Леганес
Эльче - Леганес: обзор матча 17 сентября 2023
Эльче
17.09.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 6 тур
1 : 0
Завершен
Леганес
33'
С. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Леганес
90'
+5
Желтая карточка
С. Гонсалес
Желтая карточка
Хосан
90'
+4
Желтая карточка
Э. Бадия
90'
+1
Желтая карточка
C. Salvador
90'
80'
Замена
Д. Поведа
️️️️
А. Ньом
80'
Замена
L. Aguilar
️️️️
М. де ла Фуэнте
80'
Замена
О. Уренья
️️️️
Х. Чикко
Замена
Р. Гути
️️️️
Фидель
78'
Замена
О. Плано
️️️️
А. Фебас
78'
Замена
М. Эль-Гезуани
️️️️
С. Леон
70'
Желтая карточка
Фидель
69'
69'
Замена
Н. Джуара
️️️️
Д. Раба
62'
Замена
С. Сиссе
️️️️
L. Perea
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
А. Мартин
57'
Замена
C. Salvador
️️️️
Н. Кастро
57'
49'
Желтая карточка
Д. Гарсия
37'
Желтая карточка
Д. Раба
ГОЛ! 1:0!
С. Леон
Пас отдал
Фидель
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
14
Хулиан Чикко
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
10
Cristian Salvador
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
9
Дарио Поведа
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
4-1-3-2
13
Бадия
7
Фернандес Меркау
4
Мартин
6
Бигас
18
Клер
14
Фебас
10
Фидель
8
Кастро
17
Хосан
11
Леон
20
Моренте
4-1-2-3
13
Конде
12
Ньом
4
Арамбарри
55
Гонсалес
15
Франкеса
91
Нею
14
Чикко
6
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
19
Раба
4
Мартин
16
Гонсалес
16
Гонсалес
4
Мартин
10
Фидель
10
Гути
10
Гути
10
Фидель
14
Фебас
20
Плано
20
Плано
14
Фебас
8
Кастро
10
10
8
Кастро
11
Леон
9
Эль-Гезуани
9
Эль-Гезуани
11
Леон
24
де ла Фуэнте
6
6
24
де ла Фуэнте
6
8
Сиссе
8
Сиссе
6
19
Раба
7
Джуара
7
Джуара
19
Раба
14
Чикко
28
Уренья
28
Уренья
14
Чикко
12
Ньом
9
Поведа
9
Поведа
12
Ньом
Остались в запасе
Эльче
Леганес
8
Мигель Сан Роман
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
36
Альвин Абахас
ВР
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Эльче - Леганес
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
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