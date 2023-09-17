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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Коламбус
Орландо Сити - Коламбус: обзор матча 17 сентября 2023
Орландо Сити
17.09.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 41 тур
4 : 3
Завершен
Коламбус
48'
М. Охеда
73'
Ф. Торрес
86'
Р. Энрике
90+7'
Р. Энрике
16'
Ю. Грессель
56'
Д. Росси
68'
К. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Коламбус
Желтая карточка
Р. Энрике
90'
+9
ГОЛ! 4:3!
Р. Энрике
90'
+7
90'
+3
Замена
К. Рамирес
️️️️
Д. Росси
ГОЛ! 3:3!
Р. Энрике
86'
82'
Желтая карточка
Э. Моррис
Замена
М. Халлидэй
️️️️
М. Перейра
80'
80'
Замена
K. Molino
️️️️
Р. Камачо
80'
Замена
М. Фарси
️️️️
Ю. Грессель
ГОЛ! 2:3!
Ф. Торрес
Пас отдал
М. Охеда
73'
72'
Замена
Ш. Завадски
️️️️
А. Мэцан
72'
Замена
Е. Чеберко
️️️️
Y. Yeboah
Замена
Л. Петрассо
️️️️
R. Santos
70'
Замена
J. Lynn
️️️️
И. Ангуло
70'
68'
ГОЛ! 1:3!
К. Эрнандес
Пас отдал
А. Мэцан
Замена
Ф. Торрес
️️️️
F. Martins
57'
56'
ГОЛ! 1:2!
Д. Росси
Пас отдал
Y. Yeboah
ГОЛ! 1:1!
М. Охеда
48'
16'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Грессель
Пас отдал
К. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
10
Мартин Охеда
ЛВ
5
Сесар Араухо
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
18
Рамиро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
9
Диего Росси
ЛВ
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
24
Юлиан Грессель
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
28
Abdi Salim
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
30
Жуниор Урсо
ЦП
11
Gastón González
ЦП
27
Jack Lynn
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
25
Шон Завадски
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
17
Макс Арфстен
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
2-3-1-4
1
Галлезе
21
Шлегель
6
Янссон
5
Араухо
8
10
Перейра
10
Охеда
77
Ангуло
18
Энрике
20
3
2-3-3-2
28
Шульте
31
Морейра
4
Камачо
6
10
Моррис
7
24
Грессель
23
Мэцан
9
Росси
18
Амундсен
9
Эрнандес
20
13
Петрассо
13
Петрассо
20
10
Перейра
23
Халлидэй
23
Халлидэй
10
Перейра
8
11
Торрес
11
Торрес
8
77
Ангуло
27
27
77
Ангуло
7
23
Чеберко
23
Чеберко
7
24
Грессель
23
Фарси
23
Фарси
24
Грессель
23
Мэцан
25
Завадски
25
Завадски
23
Мэцан
4
Камачо
13
13
4
Камачо
9
Росси
21
Рамирес
21
Рамирес
9
Росси
Остались в запасе
Орландо Сити
Коламбус
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
30
Жуниор Урсо
ЦП
11
Gastón González
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
24
Evan Bush
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
17
Макс Арфстен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
28
Abdi Salim
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
30
Жуниор Урсо
ЦП
11
Gastón González
ЦП
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
17
Макс Арфстен
ЦФ
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Орландо Сити - Коламбус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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