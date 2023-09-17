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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Лечче
Монца - Лечче: обзор матча 17 сентября 2023
Монца
17.09.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Лечче
24'
А. Колпани
3'
Н. Крстович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Лечче
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
П. Чиурриа
89'
Желтая карточка
П. Перейра
87'
Вторая желтая
Л. Калдирола
85'
78'
Замена
А. Туба
️️️️
П. Альмквист
78'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Н. Крстович
Желтая карточка
П. Чиурриа
76'
74'
Замена
Г. Стрефецца
️️️️
Л. Банда
74'
Замена
П. Доргу
️️️️
А. Галло
Замена
П. Перейра
️️️️
Л. Коломбо
67'
Замена
М. Марич
️️️️
С. Биринделли
67'
Желтая карточка
С. Биринделли
61'
55'
Красная карточка
Ф. Башкиротто
54'
Замена
А. Бли
️️️️
Х. Рафья
Замена
А. Карбони
️️️️
П. Мари
46'
45'
+2
Желтая карточка
Х. Рафья
Замена
Д. Мота
️️️️
Д. Капрари
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Колпани
Пас отдал
Л. Коломбо
24'
Желтая карточка
П. Мари
20'
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Крстович
Желтая карточка
Л. Калдирола
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Монца
66
Стефано Гори
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
13
Педру Перейра
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
13
Патрик Доргу
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
29
Алексис Бли
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
24
Йеппе Корфицен
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4-2-2-2
22
Соррентино
4
Иццо
4
Мари
5
Калдирола
19
Биринделли
21
Гальярдини
28
Колпани
32
Пессина
26
Чиурриа
29
Коломбо
10
Капрари
4-3-1-2
30
Фальконе
6
Башкиротто
15
Жандре
5
Понграчич
25
Галло
77
Каба
20
Рамадани
24
Рафья
19
Банда
90
Крстович
11
Альмквист
26
Чиурриа
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
26
Чиурриа
4
Мари
44
Карбони
44
Карбони
4
Мари
29
Коломбо
13
Перейра
13
Перейра
29
Коломбо
10
Капрари
46
Мота
46
Мота
10
Капрари
19
Биринделли
24
Марич
24
Марич
19
Биринделли
11
Альмквист
5
Туба
5
Туба
11
Альмквист
25
Галло
13
Доргу
13
Доргу
25
Галло
24
Рафья
29
Бли
29
Бли
24
Рафья
19
Банда
7
Стрефецца
7
Стрефецца
19
Банда
90
Крстович
91
Пикколи
91
Пикколи
90
Крстович
Остались в запасе
Монца
Лечче
66
Стефано Гори
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
22
Федерико Бранколини
ВР
5
Лоренцо Венути
ПЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Реми Уден
ПВ
24
Йеппе Корфицен
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
5
Лоренцо Венути
ПЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Реми Уден
ПВ
24
Йеппе Корфицен
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Монца - Лечче
5
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
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