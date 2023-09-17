Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Санкт-Паули - Хольштайн
Санкт-Паули - Хольштайн: обзор матча 17 сентября 2023
Санкт-Паули
17.09.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
5 : 1
Завершен
Хольштайн
4'
К. Меткалф
7'
Э. Смит
38'
О. Афолаян
69'
Л. Рицка
90+4'
М. Хартель
50'
Л. Холтби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - Хольштайн
ГОЛ! 5:1!
М. Хартель
90'
+4
Замена
К. Бухалфа
️️️️
О. Афолаян
87'
Замена
А. Дзвигала
️️️️
Э. Смит
87'
83'
Замена
B. Simakala
️️️️
С. Скрыбски
83'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
Б. Пихлер
Замена
Э. Аменидо
️️️️
Э. Саад
77'
73'
Желтая карточка
Т. Роте
Замена
A. Albers Nielsen
️️️️
Й. Эггештайн
71'
ГОЛ! 4:1!
Л. Рицка
Пас отдал
К. Меткалф
69'
67'
Замена
Н. Ремберг
️️️️
Л. Холтби
50'
ГОЛ! 3:1!
Л. Холтби
Пас отдал
С. Скрыбски
Желтая карточка
Э. Саад
49'
47'
Желтая карточка
Л. Холтби
46'
Замена
Л. Холтби
️️️️
Ф. Порат
46'
Замена
Й. Меес
️️️️
Ш. Мачино
Желтая карточка
С. Бурхерт
45'
+2
ГОЛ! 3:0!
О. Афолаян
38'
Желтая карточка
Э. Смит
27'
16'
Желтая карточка
Ф. Порат
ГОЛ! 2:0!
Э. Смит
7'
ГОЛ! 1:0!
К. Меткалф
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
29
Филипп Треу
ЦЗ
24
Конор Меткалф
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
11
Элиас Саад
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Хольштайн
4
Том Роте
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
5
Марко Ивежич
ЦП
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
18
Шуто Мачино
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
29
Luca Günther
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Хольштайн
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
21
Николай Ремберг
ЦП
28
Aurel Wagbe
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
2-1-2-1-4
22
Васили
21
Рицка
29
Треу
24
Меткалф
8
Смит
5
Метс
10
Хартель
21
Афолаян
6
Валь
11
Саад
19
Эггештайн
3-3-1-4
8
Беккер
10
Шульц
4
Роте
11
Пихлер
5
Ивежич
16
Сандер
7
Скрыбски
1
Вайнер
3
Коменда
27
Порат
18
Мачино
21
Афолаян
11
Бухалфа
11
Бухалфа
21
Афолаян
8
Смит
25
Дзвигала
25
Дзвигала
8
Смит
11
Саад
14
Аменидо
14
Аменидо
11
Саад
19
Эггештайн
19
19
19
Эггештайн
Холтби
21
Ремберг
21
Ремберг
Холтби
27
Порат
90
Холтби
90
Холтби
27
Порат
18
Мачино
8
Меес
8
Меес
18
Мачино
7
Скрыбски
7
7
7
Скрыбски
11
Пихлер
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
11
Пихлер
Остались в запасе
Санкт-Паули
Хольштайн
30
Саша Бурхерт
ВР
29
Luca Günther
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
28
Aurel Wagbe
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
29
Luca Günther
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Остались в запасе
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
28
Aurel Wagbe
ЦП
33
Томас Дахне
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Санкт-Паули - Хольштайн
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Новости команд
Все
Санкт-Паули
Хольштайн
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
3 февраля
«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.02 10:34
«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
2025.05.17 15:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+