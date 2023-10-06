Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Расписание матчей 06-10-2023

    сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Белоруссия. Высшая лига 2023, 24 тур
    6 октября, пятница
    00:00
    Энергетик-БГУ
    Динамо
    Не начался
    6 октября, пятница
    00:00
    Гомель
    Динамо-Брест
    Не начался
    6 октября, пятница
    00:00
    Шахтер
    Сморгонь
    Не начался
    6 октября, пятница
    00:00
    Неман
    Белшина
    Не начался
    6 октября, пятница
    00:00
    Нафтан
    Торпедо-БелАЗ
    Не начался
    6 октября, пятница
    00:00
    БАТЭ
    Ислочь
    Не начался
    6 октября, пятница
    00:00
    Слуцк
    Славия-Мозырь
    Не начался
    • Читайте нас: 