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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Альмерия
Атлетик - Альмерия: обзор матча 06 октября 2023
Атлетик
06.10.2023, пятница, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
3 : 0
Завершен
Альмерия
10'
Г. Гурусета
63'
Д. Гарсия
81'
О. Сансет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Альмерия
Желтая карточка
О. де Маркос
84'
Замена
И. Муньяин
️️️️
Д. Гарсия
82'
Замена
У. Гомес
️️️️
О. Сансет
82'
82'
Замена
А. Пучмаль
️️️️
И. Баба
ГОЛ! 3:0!
О. Сансет
81'
77'
Замена
Лазаро
️️️️
Л. Рамазани
Замена
Б. Прадос
️️️️
А. Эррера
75'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Г. Гурусета
75'
69'
Замена
С. Аррибас
️️️️
Г. Мелеро
69'
Замена
А. Посо
️️️️
У. Мендес
ГОЛ! 2:0!
Д. Гарсия
Пас отдал
О. де Маркос
63'
Желтая карточка
А. Эррера
52'
ГОЛ! 1:0!
Г. Гурусета
Пас отдал
Ю. Бершиче
10'
Замена
А. Паредес
️️️️
Е. Альварес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Альмерия
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
15
Кайки
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
13
Диего Мариньо
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
8
Маркос Пенья
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
29
Марко Милованович
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
5
Альварес
18
де Маркос
14
Дани Гарсия
21
Эррера
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
4-1-2-2-1
81
Максимиану
17
Мендес
15
Кайки
21
Чуми
18
Акьем
30
Лопи
16
Мелеро
14
Баба
23
Эмбарба
19
Рамазани
28
Коне
5
Альварес
4
Паредес
4
Паредес
5
Альварес
21
Эррера
6
Прадос
6
Прадос
21
Эррера
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
10
Муньяин
14
Дани Гарсия
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
11
Гурусета
12
Вильялибре
12
Вильялибре
11
Гурусета
17
Мендес
24
Посо
24
Посо
17
Мендес
14
Баба
17
Пучмаль
17
Пучмаль
14
Баба
19
Рамазани
17
Лазаро
17
Лазаро
19
Рамазани
16
Мелеро
11
Аррибас
11
Аррибас
16
Мелеро
Остались в запасе
Атлетик
Альмерия
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Фернандо Мартинес
ВР
13
Диего Мариньо
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
8
Маркос Пенья
ЦП
29
Марко Милованович
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
13
Фернандо Мартинес
ВР
13
Диего Мариньо
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
8
Маркос Пенья
ЦП
29
Марко Милованович
ЦФ
33
Марсиано Санка
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Атлетик - Альмерия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
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