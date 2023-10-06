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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Трабзонспор
Адана Демирспор - Трабзонспор: обзор матча 06 октября 2023
Адана Демирспор
06.10.2023, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Трабзонспор
29'
Нани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Адана Демирспор - Трабзонспор
90'
+6
Желтая карточка
Э. Эльмали
90'
+6
Желтая карточка
Р. Банийя
85'
Замена
Э. Дестан
️️️️
Э. Барди
Замена
Д. Токез
️️️️
Ю. Бельханда
77'
Желтая карточка
Э. Эзбир
76'
76'
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
72'
Замена
Трезеге
️️️️
Т. Фонтас
72'
Замена
T. Teklić
️️️️
Э. Вишча
Замена
Ю. Бараши
️️️️
Ю. Сари
71'
Замена
М. Балотелли
️️️️
М. Ньянг
63'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
К. Родригес
63'
Замена
А. Зенели
️️️️
Нани
62'
Желтая карточка
Нани
54'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
52'
Желтая карточка
Э. Гравийон
41'
ГОЛ! 1:0!
Нани
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
3
Берат Эздемир
ОП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Адана Демирспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
20
Умут Гюнеш
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
3-1-3-2-1
25
Эзбир
13
Родригес
6
Гюлер
55
Гравийон
21
Стамбули
22
Свенссон
20
Бельханда
7
Сари
17
Нани
8
Акбаба
99
Ньянг
4-1-1-3-1
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
22
Банийя
4
Денсвил
17
Эльмали
3
Эздемир
11
Фонтас
10
Вишча
9
Бакасетас
10
Барди
30
Онуачу
13
Родригес
10
Эрдоган
10
Эрдоган
13
Родригес
20
Бельханда
24
Токез
24
Токез
20
Бельханда
17
Нани
9
Зенели
9
Зенели
17
Нани
99
Ньянг
45
Балотелли
45
Балотелли
99
Ньянг
7
Сари
9
Бараши
9
Бараши
7
Сари
10
Вишча
99
99
10
Вишча
11
Фонтас
7
Трезеге
7
Трезеге
11
Фонтас
10
Барди
94
Дестан
94
Дестан
10
Барди
Остались в запасе
Адана Демирспор
Трабзонспор
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
Главный тренер
Патрик Клюйверт
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Патрик Клюйверт
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Адана Демирспор - Трабзонспор
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
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