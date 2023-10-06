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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Вест Бромвич
Бирмингем Сити - Вест Бромвич: обзор матча 06 октября 2023
Бирмингем Сити
06.10.2023, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
3 : 1
Завершен
Вест Бромвич
23'
Ж. Бакуна (П)
38'
Д. Сэндерсон
87'
Г. Гарднер
5'
Д. Свифт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Вест Бромвич
Желтая карточка
Э. Лонгело
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
Г. Гарднер
87'
86'
Желтая карточка
С. Кипр
Замена
С. Хоган
️️️️
Д. Стэнсфилд
82'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Ж. Бакуна
82'
81'
Замена
Пипа
️️️️
Д. Ферлонг
73'
Замена
Т. Феллоус
️️️️
Д. Свифт
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Дембеле
72'
Замена
О. Бурк
️️️️
К. Миеси
69'
65'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
О. Йокушлу
65'
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
Д. Уоллес
46'
Замена
К. Таунсенд
️️️️
Э. Питерс
ГОЛ! 2:1!
Д. Сэндерсон
Пас отдал
К. Драме
38'
Желтая карточка
К. Белик
25'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Бакуна
23'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Свифт
Пас отдал
Г. Диангана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
26
Иван Суньич
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Карлос Корберан
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
18
Том Феллоус
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
4-2-2-1-1
26
Радди
45
Лонгело
28
Сэндерсон
13
Лонг
16
Драме
5
Белик
26
Суньич
7
Бакуна
23
Миеси
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
4-5-1
1
Палмер
2
Ферлонг
33
Питерс
5
Бартли
4
Кипр
25
Филлипс
19
Диангана
20
Моуатт
5
Йокушлу
8
Свифт
17
Уоллес
7
Бакуна
20
Гарднер
20
Гарднер
7
Бакуна
23
Дембеле
10
Юткевич
10
Юткевич
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
25
Хоган
25
Хоган
28
Стэнсфилд
23
Миеси
7
Бурк
7
Бурк
23
Миеси
33
Питерс
22
Таунсенд
22
Таунсенд
33
Питерс
2
Ферлонг
2
Пипа
2
Пипа
2
Ферлонг
5
Йокушлу
15
Чалоба
15
Чалоба
5
Йокушлу
8
Свифт
18
Феллоус
18
Феллоус
8
Свифт
17
Уоллес
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
17
Уоллес
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Вест Бромвич
13
Нил Этеридж
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Бирмингем Сити - Вест Бромвич
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
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