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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Люнгбю
Силькеборг - Люнгбю: обзор матча 06 октября 2023
Силькеборг
06.10.2023, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 11 тур
5 : 0
Завершен
Люнгбю
15'
С. Тейтур Тордарсон
21'
С. Тейтур Тордарсон
23'
С. Тейтур Тордарсон
36'
С. Тенгстедт
82'
С. Тенгстедт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Люнгбю
88'
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
Замена
К. Куск
️️️️
С. Тенгстедт
85'
Замена
Т. Адамсен
️️️️
А. Линд
85'
Замена
А. Поульсен
️️️️
Л. Мусонда
85'
85'
Замена
J. Amon
️️️️
Ф. Гиткьяер
ГОЛ с пенальти! 5:0!
С. Тенгстедт
82'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Буш
73'
Замена
К. Маккоуэтт
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
73'
63'
Замена
К. Винтер
️️️️
М. Ремер
63'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Т. Чуквуани
63'
Замена
С. Атли Магнуссон
️️️️
Р. Корлу
61'
Желтая карточка
М. Муниеса
46'
Замена
М. Йенсен
️️️️
А. Бьелланд
45'
+2
Желтая карточка
А. Бьелланд
ГОЛ! 4:0!
С. Тенгстедт
Пас отдал
А. Линд
36'
ГОЛ! 3:0!
С. Тейтур Тордарсон
Пас отдал
А. Клинге
23'
ГОЛ! 2:0!
С. Тейтур Тордарсон
Пас отдал
Л. Мусонда
21'
ГОЛ! 1:0!
С. Тейтур Тордарсон
Пас отдал
А. Клинге
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Пелле Маттссон
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
21
Tobias Storm
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
10
Резан Корлу
АП
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
41
Оскар Боесен
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
18
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
15
Каспер Винтер
ЦП
22
Sanders Ngabo
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
3
G. Mortensen
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
11
Jonathan Amon
ЦФ
3-5-2
1
Ларсен
3
Сальквист
40
Буш
22
Сонне
23
Тордарсон
6
Бринк
19
Клинге
19
Мусонда
7
Маттссон
10
Тенгстедт
11
Линд
3-4-1-2
1
5
Грегор
5
Муниеса
6
Бьелланд
21
8
Ремер
42
Чуквуани
2
Финнссон
10
Корлу
26
Гиткьяер
9
Гудьонсен
19
Мусонда
2
Поульсен
2
Поульсен
19
Мусонда
40
Буш
3
Феликс
3
Феликс
40
Буш
10
Тенгстедт
7
Куск
7
Куск
10
Тенгстедт
11
Линд
8
Адамсен
8
Адамсен
11
Линд
23
Тордарсон
18
Маккоуэтт
18
Маккоуэтт
23
Тордарсон
6
Бьелланд
3
Йенсен
3
Йенсен
6
Бьелланд
8
Ремер
15
Винтер
15
Винтер
8
Ремер
42
Чуквуани
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
42
Чуквуани
10
Корлу
22
Магнуссон
22
Магнуссон
10
Корлу
26
Гиткьяер
11
11
26
Гиткьяер
Остались в запасе
Силькеборг
Люнгбю
1
Jacob Pryts
ВР
41
Оскар Боесен
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
41
Оскар Боесен
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
22
Sanders Ngabo
ЦП
3
G. Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Силькеборг - Люнгбю
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
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