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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Динамо К
Полесье - Динамо К: обзор матча 06 октября 2023
Полесье
06.10.2023, пятница, 15:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Динамо К
15'
Б. Крушинский
64'
Ф. Будковский
70'
А. Козак
4'
В. Буяльский
50'
В. Буяльский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Динамо К
90'
+3
Красная карточка
А. Караваев
Замена
V. Ogirya
️️️️
В. Танковский
84'
Замена
А. Гитченко
️️️️
Б. Крушинский
72'
71'
Замена
В. Кабаев
️️️️
Н. Волошин
71'
Замена
Бенито
️️️️
А. Тымчик
ГОЛ! 3:2!
А. Козак
70'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Будковский
Пас отдал
Б. Кушниренко
64'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Ариэлсон
62'
61'
Желтая карточка
А. Тымчик
Вторая желтая
Е. Морозко
57'
Желтая карточка
В. Танковский
53'
50'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Буяльский
Желтая карточка
Е. Морозко
49'
45'
Желтая карточка
Н. Волошин
Желтая карточка
Ариэлсон
16'
ГОЛ! 1:1!
Б. Крушинский
Пас отдал
Б. Кушниренко
15'
4'
ГОЛ! 0:1!
В. Буяльский
Пас отдал
Н. Волошин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
71
Денис Бойко
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
59
Артем Козак
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
99
Ариэлсон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
22
Василий Грицук
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
17
Антон Царенко
АП
4-4-2
71
Бойко
29
Смоляков
55
Крушинский
77
Кушниренко
44
Чоботенко
6
Танковский
59
Козак
17
Морозко
31
Шабанов
99
Ариэлсон
2
Макуана
3-3-2-1-1
1
Бущан
20
Караваев
16
Дячук
34
Сирота
18
Тымчик
6
Бражко
44
Дубинчак
18
Андриевский
29
Буяльский
9
Волошин
19
Ванат
55
Крушинский
4
Гитченко
4
Гитченко
55
Крушинский
6
Танковский
37
37
6
Танковский
99
Ариэлсон
28
Будковский
28
Будковский
99
Ариэлсон
9
Волошин
22
Кабаев
22
Кабаев
9
Волошин
18
Тымчик
22
Бенито
22
Бенито
18
Тымчик
Остались в запасе
Полесье
Динамо К
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
22
Василий Грицук
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
77
D. Yanakov
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
17
Антон Царенко
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
22
Василий Грицук
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
77
D. Yanakov
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
17
Антон Царенко
АП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Полесье - Динамо К
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
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