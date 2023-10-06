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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Пуща
Лех - Пуща: обзор матча 06 октября 2023
Лех
06.10.2023, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 11 тур
4 : 1
Завершен
Пуща
2'
А. Ба Луа
43'
Й. Карлстрем
51'
М. Ишак
4'
K. Zapolnik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Пуща
82'
Замена
J. Bartosz
️️️️
K. Zapolnik
Замена
Н. Квеквескири
️️️️
Ф. Мархвиньски
73'
Замена
F. Wilak
️️️️
А. Ба Луа
73'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
М. Ишак
73'
72'
Замена
J. Stec
️️️️
M. Cholewiak
55'
Замена
Й. Майчрзак
️️️️
M. Mesanovic
55'
Замена
W. Hajda
️️️️
B. Poczobut
ГОЛ! 3:1!
М. Ишак
Пас отдал
К. Вельде
51'
46'
Замена
A. Siemaszko
️️️️
K. Stepien
ГОЛ! 2:1!
Й. Карлстрем
Пас отдал
А. Ба Луа
43'
33'
Желтая карточка
А. Крачун
4'
ГОЛ! 1:1!
K. Zapolnik
Пас отдал
K. Stepien
ГОЛ! 1:0!
А. Ба Луа
Пас отдал
М. Ишак
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
5
Элиас Андерссон
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Пуща
48
Oliwier Zych
ВР
3
Roman Yakuba
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
25
Kamil Zapolnik
ЦП
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
14
Jakub Serafin
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
9
M. Mesanovic
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
18
Филип Шимчак
ЦФ
54
Filip Wilak
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
Пуща
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
17
Jakub Bartosz
ЦЗ
21
Michał Koj
ЦЗ
16
Michał Walski
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
70
Wojciech Hajda
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
30
Adam Kramarz
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
3-1-3-2-1
41
Мрозек
16
Блажич
16
Милич
2
Перейра
8
Карлстрем
10
Мархвиньски
22
Муравски
5
Андерссон
99
Вельде
50
Ба Луа
9
Ишак
4-5-1
48
22
Крачун
27
5
3
6
93
14
11
25
9
10
Мархвиньски
30
Квеквескири
30
Квеквескири
10
Мархвиньски
9
Ишак
18
Шимчак
18
Шимчак
9
Ишак
50
Ба Луа
54
54
50
Ба Луа
25
17
17
25
11
19
19
11
93
70
70
93
5
9
9
5
9
30
Майчрзак
30
Майчрзак
9
Остались в запасе
Лех
Пуща
1
Филип Беднарек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
77
Афонсу Соуза
АП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
21
Michał Koj
ЦЗ
16
Michał Walski
ЦП
30
Adam Kramarz
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
77
Афонсу Соуза
АП
9
Артур Собич
ЦФ
Остались в запасе
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
21
Michał Koj
ЦЗ
16
Michał Walski
ЦП
30
Adam Kramarz
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Лех - Пуща
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
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