Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Сморгонь
Шахтер - Сморгонь: обзор матча 06 октября 2023
Шахтер
06.10.2023, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Сморгонь
58'
Н. Капленко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Сморгонь
Замена
Н. Николаевич
️️️️
Н. Корзун
73'
67'
Замена
М. Гаевой
️️️️
П. Горбач
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Капленко
58'
Пенальти не реализован!
Э. Плакка Фессу
52'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
18
Никита Корзун
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Сморгонь
16
Антон Велесюк
ВР
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
14
Илья Коваль
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
15
Владислав Яцкевич
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
10
Идрис Нурадин
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Трухов
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
19
Владислав Кабышев
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
89
Алексей Гарост
ЦФ
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
14
Владислав Шубович
ЦЗ
4
Илья Жуков
ЦЗ
30
Nikita Dubitskiy
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
27
Максим Гаевой
ЦП
23
Артем Станкевич
ЦП
5
Павел Селезнев
ЦП
4-1-2-3
1
Игнатович
12
Гружевский
28
Янковский
3
Баранок
79
Свириденко
8
Капленко
18
Корзун
99
Зеньков
77
Плакка Фессу
23
Ковалевич
15
Скавыш
2-1-2-2-3
16
Велесюк
3
Интсоен
14
Коваль
66
Камара
15
Яцкевич
20
Алиу
78
Ковалевич
17
Дуксо
20
Кабачевский
23
Горбач
10
Нурадин
18
Корзун
13
Николаевич
13
Николаевич
18
Корзун
23
Горбач
27
Гаевой
27
Гаевой
23
Горбач
Остались в запасе
Шахтер
Сморгонь
89
Алексей Гарост
ЦФ
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
19
Владислав Кабышев
ЦП
Главный тренер
Алексей Бага
27
Владимир Есин
ЛВ
12
Павел Охремчук
ВР
14
Владислав Шубович
ЦЗ
4
Илья Жуков
ЦЗ
30
Nikita Dubitskiy
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
23
Артем Станкевич
ЦП
5
Павел Селезнев
ЦП
Главный тренер
Игорь Трухов
Остались в запасе
89
Алексей Гарост
ЦФ
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
19
Владислав Кабышев
ЦП
Остались в запасе
27
Владимир Есин
ЛВ
12
Павел Охремчук
ВР
14
Владислав Шубович
ЦЗ
4
Илья Жуков
ЦЗ
30
Nikita Dubitskiy
ЦЗ
27
Сергей Усеня
ПЗ
23
Артем Станкевич
ЦП
5
Павел Селезнев
ЦП
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Игорь Трухов
Статистика матча Шахтер - Сморгонь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
Сморгонь
Информация о матче
Стадион:
Строитель
Новости команд
Все
Шахтер
Сморгонь
«Сморгонь» – «Молодечно»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.11.22 11:04
«Ислочь» – «Сморгонь»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.11.08 12:30
В Беларуси игрок не забил в пустые ворота с сантиметра
2025.11.01 21:33
4
«Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025
2025.11.01 12:50
«Сморгонь» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.85
2025.10.17 14:44
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
2024.11.10 14:50
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 12:04
«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:50
«Сморгонь» – «Молодечно»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.11.22 11:04
«Ислочь» – «Сморгонь»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.11.08 12:30
В Беларуси игрок не забил в пустые ворота с сантиметра
2025.11.01 21:33
4
«Сморгонь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025
2025.11.01 12:50
«Сморгонь» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.85
2025.10.17 14:44
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+