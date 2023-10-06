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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Леванте
Альбасете - Леванте: обзор матча 06 октября 2023
Альбасете
06.10.2023, пятница, 22:00
Испания. Сегунда, 10 тур
0 : 2
Завершен
Леванте
20'
Фабрисио
56'
П. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбасете - Леванте
82'
Замена
И. Ромеро
️️️️
С. Лосано
Замена
J. Alonso
️️️️
Х. Сильва
80'
Замена
S. Shashoua
️️️️
И. Марин
79'
65'
Замена
Г. Кочорашвили
️️️️
А. Валье
65'
Замена
А. де ла Фуэнте
️️️️
Д. Гомес
Замена
А. Пачеко
️️️️
T. Datković
61'
Замена
А. Родригес
️️️️
К. Исаак
61'
Замена
А. Килес
️️️️
Д. Эскриче
61'
56'
ГОЛ! 0:2!
П. Мартинес
Пас отдал
С. Лосано
54'
Замена
М. Булдини
️️️️
Фабрисио
46'
Замена
П. Мартинес
️️️️
Р. Бруге
45'
+1
Желтая карточка
Д. Гомес
20'
ГОЛ! 0:1!
Фабрисио
Пас отдал
С. Лосано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
14
Ману Фустер
ЦП
12
Игинио Марин
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Леванте
1
Андрес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
21
Серхио Лосано
ЦП
7
Рохер Бруге
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
23
Фабрисио
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Альбасете
13
Bernabé Barragán
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
22
Альваро Родригес
ЦЗ
29
Luis Roldán
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
9
Альберто Килес
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
18
Пабло Мартинес
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
1-2-5
13
Альтубе
33
Сильва
14
Олаэчеа
14
Фустер
5
30
Эскриче
14
7
15
3-3-1-1-2
1
Андрес
21
Поштиго
3
Муньос
16
Валье
2
Капа
20
Рей
21
Рубен Везо
21
Лосано
7
Бруге
23
Фабрисио
99
Гомес
33
Сильва
17
17
33
Сильва
2
Исаак
22
Родригес
22
Родригес
2
Исаак
15
6
Пачеко
6
Пачеко
15
30
Эскриче
9
Килес
9
Килес
30
Эскриче
12
Марин
19
19
12
Марин
99
Гомес
4
де ла Фуэнте
4
де ла Фуэнте
99
Гомес
7
Бруге
18
Мартинес
18
Мартинес
7
Бруге
16
Валье
8
Кочорашвили
8
Кочорашвили
16
Валье
21
Лосано
9
Ромеро
9
Ромеро
21
Лосано
23
Фабрисио
9
Булдини
9
Булдини
23
Фабрисио
Остались в запасе
Альбасете
Леванте
13
Bernabé Barragán
ВР
29
Luis Roldán
ЦП
2
Mohammed Djetei
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
10
Óscar Clemente
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
13
Bernabé Barragán
ВР
29
Luis Roldán
ЦП
2
Mohammed Djetei
ЦФ
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
10
Óscar Clemente
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Альбасете - Леванте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
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