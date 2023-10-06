Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - Политехника Яссы
Рапид - Политехника Яссы: обзор матча 06 октября 2023
Рапид
06.10.2023, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 12 тур
3 : 2
Завершен
Политехника Яссы
20'
К. Петрила
22'
A. Ionita II
60'
A. Ionita II
6'
С. Бус
39'
J. Marchioni
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Политехника Яссы
Желтая карточка
К. Кыржан
88'
Желтая карточка
К. Петрила
87'
Замена
Ș. Pănoiu
️️️️
Р. Оайдэ
87'
Замена
К. Кыржан
️️️️
К. Петрила
87'
Замена
М. Кяйт
️️️️
A. Ionita II
76'
76'
Замена
R. Ion
️️️️
A. Roman
76'
Замена
Я. Войтуш
️️️️
L. Phelipe
65'
Замена
M. Katanec
️️️️
N. Samayoa
Замена
J. Papeau
️️️️
Ф. Бамгбойе
64'
ГОЛ! 3:2!
A. Ionita II
Пас отдал
К. Петрила
60'
57'
Желтая карточка
F. Ilie
54'
Замена
C. Belu
️️️️
М. Бордеяну
54'
Замена
A. Dumitru
️️️️
А. Георгицэ
Пенальти не реализован!
А. Ррахмани
45'
+4
39'
ГОЛ! 2:2!
J. Marchioni
ГОЛ! 2:1!
A. Ionita II
Пас отдал
А. Ррахмани
22'
ГОЛ! 1:1!
К. Петрила
Пас отдал
Р. Оайдэ
20'
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Бус
Пас отдал
C. Jatobá
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
31
Хорациу Молдован
ВР
25
Alexandru Albu
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
10
A. Ionita II
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Политехника Яссы
1
Ionuţ Ailenei
ВР
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
8
Alin Roman
ЦП
22
Julian Marchioni
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
88
Carlos Jatobá
ЦП
23
S. Harrison
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
77
J. Papeau
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
14
Маттиас Кяйт
ЦП
Политехника Яссы
29
Ристо Янков
ВР
17
Сорин Сербан
ЛЗ
32
Matija Katanec
ЦЗ
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
5
Claudiu Belu
ЦЗ
25
Якуб Войтуш
ЦФ
23
Robert Ion
ЦФ
19
Antonio Dumitru
ЦФ
4
Răzvan Tincu
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Молдован
22
24
6
25
47
Браун
10
26
Оайдэ
10
Петрила
7
Ррахмани
70
Бамгбойе
3-4-4
1
3
18
27
22
37
Бордеяну
88
8
70
77
Георгицэ
19
Бус
23
70
Бамгбойе
77
77
70
Бамгбойе
10
Петрила
10
Кыржан
10
Кыржан
10
Петрила
26
Оайдэ
17
17
26
Оайдэ
10
14
Кяйт
14
Кяйт
10
3
32
32
3
37
Бордеяну
5
5
37
Бордеяну
70
25
Войтуш
25
Войтуш
70
8
23
23
8
77
Георгицэ
19
19
77
Георгицэ
Остались в запасе
Рапид
Политехника Яссы
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
10
Кевин Сони
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
29
Ристо Янков
ВР
17
Сорин Сербан
ЛЗ
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
4
Răzvan Tincu
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
10
Кевин Сони
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
Остались в запасе
29
Ристо Янков
ВР
17
Сорин Сербан
ЛЗ
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
4
Răzvan Tincu
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Рапид - Политехника Яссы
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
0 : 2
18.05.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
1 : 0
10.05.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 0
02.05.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 1
25.04.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 0
20.04.2025
Ботошани
Новости команд
Все
Рапид
Политехника Яссы
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
2
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
2016.03.30 21:47
4
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
2
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
2016.03.30 21:47
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+