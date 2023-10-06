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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Удинезе
Эмполи - Удинезе: обзор матча 06 октября 2023
Эмполи
06.10.2023, пятница, 19:30
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Удинезе
84'
Желтая карточка
Н. Перес
82'
Замена
М. Аке
️️️️
А. Камара
82'
Замена
Д. Земура
️️️️
Ф. Товен
Замена
В. Коваленко
️️️️
Р. Марин
81'
Замена
Э. Гьяси
️️️️
Т. Бальданци
81'
Замена
Н. Камбьяги
️️️️
Ф. Капуто
76'
Замена
С. Валюкевич
️️️️
А. Исмайли
76'
71'
Замена
М. Пайеро
️️️️
Р. Перейра
71'
Замена
Ж. Феррейра
️️️️
Ф. Эбоселе
66'
Желтая карточка
Р. Перейра
63'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Л. Лукка
Желтая карточка
Ю. Мале
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
99
Этрит Бериша
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
АП
10
Флориан Товен
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Элия Каприле
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Удинезе
70
Федерико Моска
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
22
Этьен Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
39
Sekou Diawara
ЦФ
4-3-2-1
99
Бериша
13
Кэкачей
44
Исмайли
5
Луперто
24
Эбуехи
18
Марин
33
Грасси
14
Мале
8
Бальданци
22
Кансельери
9
Капуто
3-3-3-1
16
Сильвестри
15
Бийол
18
Перес
31
Кристенсен
2
Эбоселе
15
Уолес
11
Камара
10
Товен
37
Перейра
10
Самарджич
20
Лукка
44
Исмайли
6
Валюкевич
6
Валюкевич
44
Исмайли
18
Марин
21
Коваленко
21
Коваленко
18
Марин
8
Бальданци
11
Гьяси
11
Гьяси
8
Бальданци
9
Капуто
28
Камбьяги
28
Камбьяги
9
Капуто
10
Товен
33
Земура
33
Земура
10
Товен
2
Эбоселе
13
Феррейра
13
Феррейра
2
Эбоселе
37
Перейра
22
Пайеро
22
Пайеро
37
Перейра
11
Камара
11
Аке
11
Аке
11
Камара
20
Лукка
90
Саксесс
90
Саксесс
20
Лукка
Остались в запасе
Эмполи
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Элия Каприле
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
70
Федерико Моска
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
44
Аксель Гессан
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
39
Sekou Diawara
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Элия Каприле
ВР
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
70
Федерико Моска
ВР
40
Мадука Окойе
ВР
44
Аксель Гессан
ЦЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
39
Sekou Diawara
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Эмполи - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
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