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Расписание матчей
Венгрия. Национальный чемпионат
Академия Пушкаша - Кишварда
Академия Пушкаша - Кишварда: обзор матча 06 октября 2023
Академия Пушкаша
06.10.2023, пятница, 21:30
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
1 : 0
Завершен
Кишварда
56'
W. Golla (o.g.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Академия Пушкаша - Кишварда
Желтая карточка
R. Szolnoki
90'
+2
Желтая карточка
G. Komaromi
90'
Замена
G. Komaromi
️️️️
Ж. Надь
87'
Замена
J. Puljic
️️️️
J. Levi
76'
Замена
L. Slagveer
️️️️
М. Сойсало
76'
76'
Замена
D. Kovačić
️️️️
J. Navrátil
74'
Вторая желтая
А. Йовичич
Замена
Л. Колли
️️️️
Ж. Грубер
69'
Замена
J. Plsek
️️️️
М. Корбу
68'
68'
Замена
Б. Николов
️️️️
Б. Этвеш
68'
Замена
M. Ilievski
️️️️
Я. Месанович
67'
Замена
R. Makowski
️️️️
N. Balogh
59'
Замена
E. Alic
️️️️
I. Széles
ГОЛ! 1:0!
W. Golla (o.g.)
Пас отдал
М. Сойсало
56'
Желтая карточка
B. Ormonde-Ottewill
40'
Желтая карточка
Ж. Грубер
38'
34'
Желтая карточка
T. Lippai
21'
Желтая карточка
А. Йовичич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академия Пушкаша
22
Roland Szolnoki
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
33
Brandon Ormonde-Ottewill
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
20
Микаэль Сойсало
ПВ
14
W. Golla (o.g.)
ЦФ
17
Мариус Корбу
ЦФ
5
Bence Batik
ЦФ
10
Jonathan Levi
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
1
Tamás Markek
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Кишварда
1
Marcell Kovács
ВР
42
Tibor Lippai
ЦЗ
3
Александар Йовичич
ЦЗ
15
Imre Széles
ЦЗ
4
Бранимир Ципетич
ЦЗ
10
Дритон Камай
ЛВ
14
Bogdan Melnyk
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
20
Jaroslav Navrátil
ЦФ
27
Ясмин Месанович
ЦФ
17
Norbert Balogh
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Академия Пушкаша
19
A. Favorov
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
11
Artem Tyshchuk
ЦП
11
Luciano Slagveer
ЦФ
74
Martin Auerbach
ЦФ
21
J. Puljic
ЦФ
9
Ламин Колли
ЦФ
77
G. Komaromi
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
23
J. Plsek
ЦФ
Кишварда
12
Даниэль Петкович
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
44
Raúl Stefan
ЦЗ
8
Бобан Николов
ЦП
11
Lucas Marcolini
ЦП
14
Mario Ilievski
ЦП
4
Dominik Kovačić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
10
K. Vida
ЦФ
9
R. Makowski
ЦФ
17
Ádám Czékus
ЦФ
4-1-5
22
33
18
Надь
94
Стронати
20
Сойсало
5
1
30
Грубер
10
17
Корбу
4-1-2-3
1
3
Йовичич
15
4
Ципетич
42
14
23
Этвеш
10
Камай
17
27
Месанович
20
20
Сойсало
11
11
20
Сойсало
10
21
21
10
30
Грубер
9
Колли
9
Колли
30
Грубер
18
Надь
77
77
18
Надь
17
Корбу
23
23
17
Корбу
23
Этвеш
8
Николов
8
Николов
23
Этвеш
27
Месанович
14
14
27
Месанович
20
4
4
20
15
2
2
15
17
9
9
17
Остались в запасе
Академия Пушкаша
Кишварда
11
Artem Tyshchuk
ЦП
19
A. Favorov
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
74
Martin Auerbach
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
12
Даниэль Петкович
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
44
Raúl Stefan
ЦЗ
11
Lucas Marcolini
ЦП
10
K. Vida
ЦФ
17
Ádám Czékus
ЦФ
Главный тренер
Габор Эрош
Остались в запасе
11
Artem Tyshchuk
ЦП
19
A. Favorov
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
74
Martin Auerbach
ЦФ
71
Patrik Posztobányi
ЦФ
30
Gergő Ominger
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
18
Kevin Körmendi
ЦЗ
44
Raúl Stefan
ЦЗ
11
Lucas Marcolini
ЦП
10
K. Vida
ЦФ
17
Ádám Czékus
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Главный тренер
Габор Эрош
Статистика матча Академия Пушкаша - Кишварда
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
21.11.2026
МТК
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Академия Пушкаша
1 : 2
25.10.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Уйпешт
0 : 1
17.10.2026
Академия Пушкаша
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Кишварда
- : -
28.11.2026
Ньиредьхаза
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Уйпешт
0 : 0
21.11.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Кишварда
0 : 1
07.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Гонвед
1 : 0
31.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Залаэгерсег
1 : 1
24.10.2026
Кишварда
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Кишварда
1 : 1
18.10.2026
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