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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Боавишта
Морейренcе - Боавишта: обзор матча 06 октября 2023
Морейренcе
06.10.2023, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 8 тур
1 : 1
Завершен
Боавишта
35'
А. Луис
21'
M. (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морейренcе - Боавишта
88'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
С. Перес
88'
Замена
М. Тавареш
️️️️
Р. Боженик
Замена
М. Айяс
️️️️
Г. Франку
84'
Замена
Валлисон
️️️️
А. Луис
84'
80'
Желтая карточка
М. Рейзинью
Замена
Ж. Антонисс
️️️️
Ж. Камачу
74'
70'
Замена
Маса
️️️️
И. Вукотич
65'
Желтая карточка
Ч. Авазим
60'
Замена
B.
️️️️
Б. Лоуреншу
Замена
Мадсон
️️️️
К. Кодисанг
59'
47'
Желтая карточка
Б. Лоуреншу
ГОЛ! 1:1!
А. Луис
35'
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
M.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
44
Marcelo
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
10
Alan
ЦП
1
Kewin
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
28
Кобамело Кодисанг
ЦФ
37
Жоау Камачу
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
7
Мигель Рейзинью
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Морейренcе
66
Gilberto Batista
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
7
Жереми Антонисс
ЛВ
16
Рубен Рамуш
ЦП
80
Валлисон
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
9
Мадсон
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Боавишта
76
Tome Sousa
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
80
Berna
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
11
Маса
АП
77
Луиш Сантуш
ПВ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
4-2-5
5
Амадор
44
26
Понк
70
Силва
80
Офори
10
17
Франку
9
Луис
37
Камачу
28
Кодисанг
1
3-1-3-1-2
13
Гонсалвеш
15
Авазим
26
Абаскаль
70
Оньемаечи
8
Вукотич
42
Макута
24
Перес
7
Рейзинью
17
Лоуреншу
7
Агра
9
Боженик
9
Луис
80
Валлисон
80
Валлисон
9
Луис
37
Камачу
7
Антонисс
7
Антонисс
37
Камачу
28
Кодисанг
9
Мадсон
9
Мадсон
28
Кодисанг
17
Франку
9
Айяс
9
Айяс
17
Франку
17
Лоуреншу
80
80
17
Лоуреншу
8
Вукотич
11
Маса
11
Маса
8
Вукотич
24
Перес
77
Сантуш
77
Сантуш
24
Перес
9
Боженик
59
Тавареш
59
Тавареш
9
Боженик
Остались в запасе
Морейренcе
Боавишта
66
Gilberto Batista
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
76
Tome Sousa
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Жоэль Силва
ЦП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
66
Gilberto Batista
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
16
Рубен Рамуш
ЦП
10
Pedro Aparício
ЦП
22
Caio
ЦФ
Остались в запасе
76
Tome Sousa
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Жоэль Силва
ЦП
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Морейренcе - Боавишта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Новости команд
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Морейренcе
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«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
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2025.05.20 12:44
1
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2025.05.16 13:28
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2025.05.16 13:34
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2025.05.10 18:11
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2019.04.05 14:16
6
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2025.08.28 20:33
2
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2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
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2025.05.16 13:28
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2025.05.10 18:27
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