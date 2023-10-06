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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ИМТ Белград - Радник
ИМТ Белград - Радник: обзор матча 06 октября 2023
ИМТ Белград
06.10.2023, пятница, 17:30
Сербия. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Радник
24'
N. Glišić
81'
M. Baić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ИМТ Белград - Радник
87'
Замена
M. Oreščanin
️️️️
H. Hajdarević
81'
ГОЛ! 1:1!
M. Baić
Пас отдал
N. Tomašević
75'
Замена
M. Stojanovic
️️️️
V. Mitošević
75'
Замена
M. Baić
️️️️
M. Gasic
71'
Желтая карточка
S. Kocić
55'
Желтая карточка
H. Hajdarević
55'
Замена
N. Tomašević
️️️️
I. Miličević
Замена
V. Kijevčanin
️️️️
А. Зуев
54'
Желтая карточка
N. Savić
52'
Желтая карточка
N. Glišić
47'
ГОЛ! 1:0!
N. Glišić
Пас отдал
Z. Lambulić
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
7
Nikola Glišić
ЦЗ
22
Petar Ćirković
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
27
Vladimir Radočaj
ЦП
22
Nikola Vukić
ЦП
40
Uroš Stamenić
ЦП
45
Milos Luković
ЦФ
8
Luka Luković
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
5
Ilija Miličević
ЦЗ
4
Filip Jović
ЦП
66
Mateja Gasic
ЦП
37
Sadick Abubakar
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
ИМТ Белград
1
Bojan Vukmirović
ВР
23
Milan Delević
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
29
Nikola Kodžić
ЦП
5
Veljko Kijevčanin
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
21
Edin Ajdinović
ЦП
7
Viktor Živojinović
ЦФ
27
Stefan Golubovic
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
37
Mihailo Oreščanin
ЦП
23
Andrija Milić
ЦП
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
4-3-1-2
51
Гордич
7
4
93
22
27
22
40
17
Зуев
8
45
1-2-5
99
5
4
66
11
8
19
4
17
17
Зуев
5
5
17
Зуев
4
37
37
4
5
18
18
5
19
24
24
19
66
45
45
66
Остались в запасе
ИМТ Белград
Радник
1
Bojan Vukmirović
ВР
23
Milan Delević
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
29
Nikola Kodžić
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
21
Edin Ajdinović
ЦП
7
Viktor Živojinović
ЦФ
27
Stefan Golubovic
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
12
Vuk Vukadinović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
20
Sainey Njie
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Остались в запасе
1
Bojan Vukmirović
ВР
23
Milan Delević
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
29
Nikola Kodžić
ЦП
77
Strahinja Čarapić
ЦП
21
Edin Ajdinović
ЦП
7
Viktor Živojinović
ЦФ
27
Stefan Golubovic
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
9
Miloš Jović
ЦФ
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
20
Sainey Njie
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Статистика матча ИМТ Белград - Радник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 12 тур
Радник
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