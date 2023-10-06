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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Крумовград - Ботев Враца
Крумовград - Ботев Враца: обзор матча 06 октября 2023
Крумовград
06.10.2023, пятница, 17:30
Болгария. Первая лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Ботев Враца
24'
D. Miljanovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крумовград - Ботев Враца
90'
+4
Желтая карточка
M. Jason Kikonda
90'
+2
Желтая карточка
М. Цветанов
Замена
М. Шимич
️️️️
S. Ussein
87'
Желтая карточка
S. Ussein
86'
Желтая карточка
А. Колев
84'
Желтая карточка
B. Katsarov
80'
Желтая карточка
Y. Georgiev
79'
76'
Замена
M. Jason Kikonda
️️️️
D. Genov
76'
Замена
M. Smolenski
️️️️
S. Georgiev
Замена
B. Bonev
️️️️
Z. Pehlivanov
71'
Желтая карточка
D. Tonev
70'
67'
Замена
K. Todorov
️️️️
М. Маджуга
Замена
D. Tonev
️️️️
O. Yusein
62'
58'
Желтая карточка
S. Velev
52'
Желтая карточка
E. Kunde
Желтая карточка
Z. Pehlivanov
51'
32'
Желтая карточка
S. Georgiev
ГОЛ! 1:0!
D. Miljanovic
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крумовград
22
Yanko Georgiev
ВР
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
21
Jefferson Granado
ЦЗ
44
Bozhidar Katsarov
ЦЗ
23
Kaloyan Pehlivanov
ЦЗ
6
Zhak Pehlivanov
ЦП
20
Serkan Ussein
ЦП
14
Daniel Miljanovic
ЦП
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
11
Oktay Yusein
ЦФ
20
Александар Колев
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
5
Eduardo Kunde
ЦЗ
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
7
Момчил Цветанов
ЛВ
14
Bryan Mendoza
ЦП
18
Diogo Barbosa
ЦП
77
Stefan Velev
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
10
Spas Georgiev
ЦФ
9
Daniel Genov
ЦФ
90
Brayan Perea
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Крумовград
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
43
Klaidher Macedo
ЦЗ
88
Renan Areias
ЦП
23
Dimitar Tonev
ЦП
44
Biser Bonev
ЦП
23
Матей Шимич
ЦФ
80
Kitan Vasilev
ЦФ
Ботев Враца
76
Krasimir Kostov
ВР
4
Martin Hristov
ЦЗ
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
37
Mario Jason Kikonda
ЦП
24
Martin Smolenski
ЦП
21
Boubacar Traore
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
16
Krasimir Todorov
ЦФ
4-3-3
22
72
Сенхаджи
44
23
21
6
20
14
20
Колев
11
21
2-3-2-3
34
5
4
14
18
77
14
Маджуга
7
Цветанов
90
9
10
11
23
23
11
6
44
44
6
20
23
Шимич
23
Шимич
20
9
37
37
9
10
24
24
10
14
Маджуга
16
16
14
Маджуга
Остались в запасе
Крумовград
Ботев Враца
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
43
Klaidher Macedo
ЦЗ
88
Renan Areias
ЦП
80
Kitan Vasilev
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
76
Krasimir Kostov
ВР
4
Martin Hristov
ЦЗ
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
21
Boubacar Traore
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Остались в запасе
21
Blagoy Makendzhiev
ВР
20
Dzhuneyt Yashar
ЦЗ
43
Klaidher Macedo
ЦЗ
88
Renan Areias
ЦП
80
Kitan Vasilev
ЦФ
Остались в запасе
76
Krasimir Kostov
ВР
4
Martin Hristov
ЦЗ
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
21
Boubacar Traore
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Главный тренер
Неманья Милянович
Главный тренер
Даниэл Моралес
Статистика матча Крумовград - Ботев Враца
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Крумовград
Болгария. Первая лига, 7 тур
Крумовград
1 : 2
25.05.2025
Септември
Болгария. Первая лига, 6 тур
ЦСКА 1948
2 : 0
19.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 5 тур
Крумовград
0 : 1
15.05.2025
Славия С
Болгария. Первая лига, 4 тур
Ботев Враца
1 : 0
11.05.2025
Крумовград
Болгария. Первая лига, 3 тур
Крумовград
0 : 4
06.05.2025
Локомотив Пл
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев Враца
0 : 1
10.10.2026
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